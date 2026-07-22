Mundial 2026: Derrama económica en México 40% por debajo de las expectativas

Apenas dos de cada 100 establecimientos comerciales tuvieron un impacto significativo con motivo de la justa mundialista que concluyó el pasado fin de semana en los tres países sede.

Para México, las oportunidades de derrama económica concluyeron prácticamente con el último partido jugado en territorio nacional, sin mayores impactos y muy lejos de las cifras estimadas para este evento.

Christian Muñoz Tapia, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en el Estado de México, señaló que, aun cuando ya se tenía la previsión de que los números no resultarían favorecedores, la realidad es que el 80% de los negocios no registró incremento en sus ventas ni en sus aforos.

La derrama económica estimada para restaurantes y bares se registró al menos un 40% por debajo de lo proyectado. A esto se suman otros indicadores clave del sector turístico:

Llegada de turistas: Alcanzó apenas 490 mil personas en todo el país, contra los más de 5 millones que se tenían previstos.

Alcanzó apenas 490 mil personas en todo el país, contra los más de 5 millones que se tenían previstos. Ocupación hotelera: Las noches de pernocta no superaron las 2.5 por establecimiento.

Las noches de pernocta no superaron las 2.5 por establecimiento. Transmisión de partidos: Cinco de cada 10 establecimientos adquirieron paquetes de derechos de proyección; en la mayoría de los casos, no se recuperó ni la inversión inicial.

«Los partidos de la Selección Mexicana fueron los que registraron un mejor desempeño. Una mayor permanencia de México en la justa deportiva pudo haber potenciado los niveles de impacto económico; sin embargo, al momento, las cifras resultaron insuficientes frente a las expectativas generadas», señaló Muñoz Tapia.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la plataforma Deloitte, la llegada de turistas alcanzó apenas el 8.9% de lo proyectado, concentrándose el flujo únicamente en las ciudades sede.

Finalmente, el líder empresarial explicó que la proyección de la gran final el pasado domingo resultó desalentadora tanto en establecimientos comerciales como en la pantalla pública colocada en la capital mexiquense. La mayor parte de las familias prefirió observar el partido desde sus hogares, registrándose un ligero repunte de consumo solo durante el partido de semifinal entre Francia e Inglaterra.

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