Mundial de Fútbol provocará alza de hasta 20% en rentas

El sector inmobiliario, a nivel nacional, anticipa que pudiera haber un incremento en la demanda de vivienda en renta a lo largo de los próximos meses, como parte de la efervescencia que traerá consigo el Mundial de Fútbol.

Adicionalmente, se prevé que pueda haber un incremento en los costos actuales, el cual podría ir del 15 al 20%.

Jenny Rivas, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, explicó que esta tendencia se concentrará en la Ciudad de México y el área conurbada, principalmente relacionada con rentas temporales por días o meses, así como con las condiciones de optimismo en el mercado por la justa deportiva.

Adicionalmente, se prevé que pueda haber un incremento en los costos actuales, el cual podría ir del 15 al 20%. Esto tiene que ver con mejoras estructurales, el tema inflacionario y, en general, las condiciones económicas con las que arranca el año.

Uno de los puntos que será fundamental en la materia es la conectividad y la calidad de los servicios que puedan ofrecerse tanto en el ámbito comercial, industrial como habitacional, pues las ciudades con mejores condiciones de infraestructura serán las que tengan mayores oportunidades de crecimiento durante los próximos meses.

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