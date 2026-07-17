Mundial queda lejos de las metas turísticas

La firma de consultoría Deloitte presentó su análisis titulado ¿Qué sucede después del Mundial?, en el cual reveló que las proyecciones de afluencia turística para la justa futbolística quedaron muy por debajo de las metas oficiales. El reporte señala que la cifra de turistas nacionales se ubicó un 40% por debajo de lo estimado, mientras que la llegada de visitantes internacionales apenas alcanzó el 8.9% de la previsión gubernamental.

De acuerdo con el estudio, el impacto económico global del torneo en el país ascendió a 2,500 millones de dólares, una cifra lejana a las expectativas iniciales debido al marcado déficit de visitantes.

El reporte de la firma económica contrasta el optimismo de las proyecciones federales con los resultados reales obtenidos tras el cierre del evento deportivo:

Indicador Proyección Federal Resultado Real Desempeño Turistas Internacionales Parte de los 5 millones esperados 198,000 personas 8.9% de lo proyectado Turistas Nacionales Parte de los 5 millones esperados 296,000 personas 40% por debajo de la meta Visitantes Totales Más de 5 millones 494,000 personas ~10% del objetivo total

A pesar del bajo volumen de turistas, los beneficios económicos que se lograron registrar se concentraron principalmente en actividades de alojamiento, transporte, entretenimiento y preparación de alimentos.

Los establecimientos con perfil deportivo localizados en las inmediaciones de los estadios y los servicios orientados a la entrega a domicilio (delivery) reportaron el mejor desempeño comercial, impulsados sobre todo durante los días de partidos con alta expectativa y rivalidad.

Geográficamente, los estados sede lideraron la captación de recursos a lo largo del mes que duró la competencia:

Ciudad de México (Encabezó la lista en derrama económica) Jalisco Nuevo León

A diferencia de las tres entidades principales, el Estado de México no figuró entre los territorios beneficiados de manera significativa por la dinámica económica de la justa deportiva.

Finalmente, los hallazgos de Deloitte muestran que este Mundial operó bajo una logística y dinámicas de mercado completamente distintas a las observadas en ediciones anteriores.

Los analistas explicaron que factores contemporáneos como el esquema de precios dinámicos en boletaje y hospedaje, la competencia directa entre los países coorganizadores (sedes) y la creciente fragmentación de las audiencias transformaron de fondo la manera en que se genera y distribuye el valor económico alrededor de un evento masivo de escala internacional.

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