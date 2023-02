Murió Ismael del Moral, padre de la candidata priista Alejandra del Moral

El padre de la candidata priista a la gubernatura del estado de México, Alejandra del Moral Vela, falleció en el transcurso de las últimas horas.

En un mensaje publicado en sus cuentas en las redes sociales, Alejandra del Moral dio a conocer el fallecimiento de Ismael del Moral Castro, médico oriundo del municipio de Cuautitlán Izcalli, militante priista y alguna vez candidato a la alcaldía de ese municipio.

En sus redes sociales, Alejandra del Moral publicó un mensaje acompañado de una selfie en compañía de su padre, en el interior de un vehículo. Ella va ataviada del chaleco multicolor que ha usado en sus actividades de precampaña, lo que muestra que se trata de una fotografía recuente.

Ismael Del Moral y Alejandra Del Moral (Foto: Redes Sociales de Alejandra Del Moral).

“Para propios y extraños, siempre fuiste el Dr. Ismael Del Moral. Un hombre con vocación de servir, dedicado, preocupado siempre por lo que pudieras ayudar. Eres maestro de muchos, con tu carácter y tu forma de ser que no se compara con la de nadie. Mi más grande crítico y también uno de los pilares más sólidos a lo largo de mi vida. Mi cómplice de sueños y retos. La voz que nunca duda, la voz que nunca dudó. El que siempre confió, el que sabía que mientras hubiera voluntad, había una posibilidad. Crecí viéndote trabajar sin parar, por tu familia, por los que más quieres. Luchando en la adversidad y creciéndote ante cada prueba que la vida te puso. De ti me quedo con todo: tu fuerza, tu valor, tu amor al prójimo, con la certeza de que si no se vive para servir, no se sirve para vivir. Siempre fuiste mi angel guardián, hoy Dios te recibe y se que lo seguirás siendo pero desde otro lugar. Estoy orgullosa de ser tu hija, estoy agradecida por saber que viviste la vida como quisiste y que no dejas nada pendiente. Soy bendecida, puedo asegurar que tuve al mejor padre del mundo. Te amo papá”, publicó Alejandra del Moral para despedir a su padre.

Ismael Del Moral fue presidente municipal suplente durante la administración de Fernando García Cuevas de 1993 a 1996 y en 2009 fue presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Estado de México. Ocupó varios cargos de dirigencia del PRI en la década de los noventas y al principio de este siglo. No se han dado a conocer las causas del fallecimiento.

