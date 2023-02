Museo de Ciencias Naturales presenta el libro «Polinizasong»

Valores como la empatía, la perseverancia, la responsabilidad y la creatividad están presentes en el libro “Polinizasong”, cuyo propósito es impulsar a las y los niños a seguir sus sueños y demostrarles que su participación es valiosa para crear un mundo mejor.

Tiene un enfoque de inclusión social y es un espacio de divulgación sobre el medio ambiente (Foto: Especial).

Esta publicación se presentó en el Museo de Ciencias Naturales, con la presencia de su Directora, Nahid Arredondo, y Eder Enríquez, de la Dirección de Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Editado bajo el sello de la UAEMéx, en el año 2021, es el producto del trabajo que en conjunto realizaron Emiliano Cuenca Pichardo y Andrés Bustamante Ortiz, quienes hace un tiempo tuvieron una relación de alumno y profesor, respectivamente.

Egresado de la Preparatoria Nezahualcóyotl, de la UAEMéx, Emiliano Cuenca Pichardo estudió en la institución Vemos con el corazón, lugar donde aprendió el sistema braille, así como técnicas básicas y necesarias para su desarrollo como persona con discapacidad visual. Gusta de la lectura y cuida y protege la naturaleza reciclando y reutilizando productos.

Andrés Bustamante Ortiz, licenciado en letras latinoamericanas por la UAEMéx, es docente en el plantel en mención y en la preparatoria del Tecnológico de Monterrey; se ha dedicado a fomentar el hábito de la lectura y la escritura académica y de placer a través de talleres; ha incursionado en varias disciplinas artísticas y ha recibido reconocimientos estatales y premios municipales.

En un cálido ambiente, compartieron dos historias, la del profesor y alumno y la del libro. De acuerdo a lo platicado, “este libro fue un reto, fue una solución a las limitaciones y ha sido una gran experiencia; nunca imaginamos todo lo que iba a suceder y éste es el motivo que ahora nos reúne. Ha sido un maravilloso trayecto”, externó Andrés Bustamante.

“Trata el libro de que existen muchas diferencias entre nosotros, por edad, gustos o situaciones y sobre nuestras similitudes; quisimos que fuera una historia fundada en algo que nos gustara mucho y que nos preocupara mucho, es decir, sobre el cambio climático y la música, pero sobre todo ir más allá de nuestras diferencias”, mencionaron.

En una relación de amistad, profesor y alumno se reunían en las jardineras del plantel, haciendo de ésta una escritura muy bucólica, ya que “estábamos sentados en el pasto, cambiando las formas de contar cosas, tenía que ser una historia en la que lo visual no tuviera tanta importancia”, especificó el profesor Bustamante.

“Decidíamos qué incluir y qué no, tiene que ser chistoso, si nos da risa se queda, si no entonces no puede entrar en el libro. Pensábamos que los niños no están tan preocupados en estos temas, queríamos que fuera algo más alegre, más juguetón”.

Platicó Emiliano “quisimos que los personajes tuvieran diferentes actitudes para representar la diversidad a partir de las especies que son, quisimos estar dentro de nuestra historia; yo elegí ser la avispa porque me gusta hacer las cosas de manera rápida, mientras que mi profesor es un escarabajo porque le gusta el sonido, la emoción y se identifica mucho. Abigail es una mariposa que representa a una niña que se juntaba con nosotros en las jardineras, y que, aunque ya no regresó, quisimos incluir.”

Con esta publicación se busca que los lectores tomen conciencia y acciones, a través de una narrativa sobre seres vivos muy pequeños que pueden hacer cambios muy grandes. De igual forma, la intención es hacer lazos y borrar diferencias.

“Satisfechos, agradecidos y afortunados, ambos aprendimos mucho de este proyecto”, finalizaron.

Las autoridades aprovecharon para anunciar que el domingo 26 de febrero, la comunidad de la entidad podrá participar en el avistamiento de aves que será guiado por integrantes del Club de avistamiento. La cita es a las 8:00 horas en el Museo de Ciencias Naturales, ubicado en el Parque Matlatzincas (Cerro del Calvario), en la esquina de Quintana Roo y Horacio Zúñiga, colonia Francisco Murguía.

