Nace equipo de futbol femenil Lanchazu de Toluca

En los últimos años, el fútbol femenil sigue en crecimiento y expansión dentro del estado de México, destacando nuevas iniciativas y la consolidación de ligas amateur y universitarias en los últimos años:

(Foto: Arturo Pérrez).

Uno de ellos es el Deportivo Lanchazu de la Ciudad de Toluca que fue creado por la entidad que transmite el equipo varonil donde la mayoría de sus jugadores son de San Lorenzo Tepaltitlán y estarán participando en la Copa Potosí 2026.

El evento es reconocido como el torneo de fútbol amateur más importante de México, se celebrará del 30 de marzo al 4 de abril en San Luis Potosí, ofreciendo una bolsa de premiación de un millón de pesos. El evento contará con la participación de cerca de 1,400 futbolistas en categorías infantiles, juveniles y libres, tanto femenil como varonil, incluyendo equipos internacionales de Estados Unidos y Perú.

El equipo Lanchazu cuenta con un plantel muy interesante de jugadoras que han tenido participación en el futbol universitario y profesional. El equipo cuenta con cuatro ex jugadoras profesionales tal es el caso; Karla Rodríguez quien jugó en Mazatlán, Zara Reina, Paloma Gutiérrez y Miroslava Chávez que vienen siendo la base del equipo que viajará a tierras potosinas el domingo 29 de marzo.

Cabe mencionar, que el director técnico de Lanchazu femenil es Luis “Lucho” González, Angel Suazo Preparador Físico y Gabriel Mancilla Director Deportivo.

En el torneo femenil participarán 16 equipos entre los que destacan como el Ejército Mexicano, Peñarol, Atlético de San Luis, Sassuolo, Lanchazu de Toluca entre otros.

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