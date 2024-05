Nadie discriminará ni violentará los derechos humanos en el Ayuntamiento de Toluca: Ricardo Moreno

Ante vecinos de San Lorenzo Tepaltitlán, el candidato morenista a la presidencia municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida se comprometió a erradicar cualquier acto de discriminación y violación a los derechos humanos.

Capacitaremos a todos los servidores públicos y especialmente a los policías.

En su andar por las calles de esta demarcación, el candidato a la alcaldía por la coalición Morena-PT-PVEM precisó que desde el primer día de su mandato se impartirán cursos de capacitación a los servidores públicos, pero especialmente a la policía municipal.

“Desde aquí quiero mandar un mensaje muy claro: que es obligación de todos los funcionarios públicos, proteger y promocionar los derechos humanos de todas, todos y todes”, afirmó Moreno Bastida al platicar con

comerciantes, trabajadores, amas de casa, adultos mayores y jóvenes.

Recalcó que será prioridad la capacitación a los policías municipales, porque no quiere una corporación que ejerza violencia ni contra las mujeres, ni contra los servidores públicos, ni contra los peatones.

“Quiero una policía municipal que nos ayude en verdad a combatir la delincuencia”, apuntó Moreno Bastida al asegurar que todos los actos de discriminación contra cualquier ciudadano, particularmente contra las minorías por su condición sexual, van a terminar y van a ser castigados.

Necesitamos -advirtió-, ser una

ciudad incluyente, tolerante, diversa y multicultural, en la cual podamos convivir todas, todos y todes a efecto de que recompongamos nuestro tejido social.

Reconoció que lamentablemente se siguen dando actos de discriminación y odio en la capital por parte de los funcionarios públicos, y particularmente de la policía.

“Yo no entiendo una Toluca si no es diversa y si no es multicultural, yo no entiendo una Toluca que discrimina”, aseveró.

Durante su recorrido el candidato conversó con personas de la tercera edad, de quienes recibió bendiciones y las mejores vibras, además al pasar por la capilla de Guadalupe, entró a dar gracias por este día.

Ante las múltiples muestras de cariño de la gente, Ricardo Moreno correspondió y ayudó a una joven a darle un “brochazo” a las paredes de su negocio.

También visitó recauderías, pollerías, misceláneas, negocios de ropa, así como diversos giros comerciales, donde se presentó y dio a conocer sus propuestas de gobierno.

