Nancy Nápoles niega acusación de la FGJEM sobre un autosecuestro

La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles, negó las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sobre la presunta planeación de un autosecuestro, al asegurar que dichos señalamientos responden a temas particulares y a una estrategia de desprestigio en su contra.

Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo (Foto: Sonia Vilchis).

La alcaldesa detalló que, tras los hechos ocurridos el pasado domingo 31 de mayo y denunciados por ella misma el 1 de junio ante la fiscalía especializada contra el secuestro, aportó todas las pruebas requeridas, pero denunció haber recibido un trato discriminatorio y la manipulación de su declaración por parte de las autoridades ministeriales.

A raíz de las versiones difundidas el miércoles 17 de junio, la funcionaria exigió la intervención directa del fiscal general para revisar la actuación de los ministerios públicos, señalándolos de construir narrativas falsas basadas en el testimonio de un testigo protegido que busca reducir su sentencia.

Nápoles afirmó que estas acciones tienen un trasfondo político para afectar su gestión y su persona, y sostuvo que existen datos que involucran a subalternos operativos que reciben órdenes de la Secretaría General de Gobierno del estado.

Finalmente, la munícipe reiteró su disposición para seguir colaborando con la justicia y demandó a la fiscalía mexiquense respetar el debido proceso para ubicar a los verdaderos culpables, sin fabricar falsos culpables. En el mismo sentido, externó su respaldo a las políticas de justicia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y rechazó categóricamente que exista un desfalco financiero en el ayuntamiento, solicitando al Órgano Superior de Fiscalización una auditoría inmediata para demostrar que la administración de Tenancingo se encuentra financieramente sana y libre de corrupción.

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