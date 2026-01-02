NASA utiliza tecnología espacial para mapear minerales críticos en la Tierra

La NASA, en colaboración con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, ha iniciado un proyecto para mapear yacimientos de minerales considerados críticos para la transición energética, utilizando tecnología desarrollada originalmente para la exploración planetaria. La iniciativa, denominada GEMx, se puso en marcha en el año 2025.

El proyecto emplea un sensor aerotransportado llamado AVIRIS-5, un espectrómetro visible e infrarrojo desarrollado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. El instrumento está instalado a bordo del avión de gran altitud ER-2, que opera a más de 18,000 metros sobre el nivel del mar. El sensor analiza la firma espectral única que refleja cada tipo de mineral cuando es iluminado por la luz solar, permitiendo su identificación sin necesidad de excavaciones.

La tecnología del sensor AVIRIS-5 tiene sus raíces en misiones espaciales previas, donde instrumentos similares se han utilizado para estudiar la composición de planetas como Marte y Mercurio, y se planea su uso en futuras misiones a lunas del sistema solar exterior. (Foto: Especial)

Desde 2023, el programa ha cubierto cerca de un millón de kilómetros cuadrados, enfocándose inicialmente en regiones del oeste de Estados Unidos, donde la escasa cobertura vegetal facilita la observación desde el aire. Entre los minerales objetivo se encuentran el litio y el grafito, esenciales para la fabricación de baterías recargables; el aluminio, utilizado por su ligereza y conductividad; el zinc, empleado como protector contra la corrosión; el tungsteno, por su resistencia a condiciones extremas; y el titanio, clave en las industrias aeronáutica y médica.

El objetivo principal del mapeo aéreo no es la extracción inmediata, sino reducir la incertidumbre geológica. La identificación de posibles depósitos desde el aire permite planificar exploraciones terrestres más precisas, minimizar impactos ambientales y optimizar las inversiones en exploración. En un contexto de creciente demanda global por estos recursos, el conocimiento detallado del subsuelo se convierte en un factor estratégico.

Los científicos del JPL señalan que, además de la prospección mineral, esta tecnología tiene aplicaciones potenciales en la gestión de recursos hídricos, el monitoreo de la cubierta de nieve, la evaluación del riesgo de incendios forestales y la planificación territorial.

Comentarios

comentarios