Natalia Jiménez recorrerá 20 años de carrera musical con “Antología tour” 

Con “Antología 20 años tour”, la cantante española Natalia Jiménez hace un recorrido por su carrera artística desde sus inicios, pasando por el éxito que tuvo al lado de La Quinta Estación hasta su faceta como solista.

La cantante recordó que en sus primeros años de carrera tocaba en calles de España y en pequeños bares; llegando a México al lado de La Quinta Estación, contaron con el apoyo de un promotor que siempre los apoyó dándoles presentaciones en lugares pequeños incluso en fiestas de XV años (Foto: Especial).

A pesar de que durante varios años la cantante interpretó pop, su deseo fue incursionar en el género regional mexicano. Natalia Jiménez, indicó en conferencia de prensa que en algún momento gente de la industria intentó convencerla de probar con el género urbano a lo que ella se negó.

Entre las dificultades a las que tuvo que enfrentarse dentro de la industria musical, Natalia Jiménez aseguró que uno de los factores que complica aún más una carrera artística es el hecho de ser mujer.

“No es una industria fácil, yo creo que para nosotras las mujeres no es sencillo sobre todo cuando tienes dos dedos de frente y quieres como dejar las cosas como las quieres o tienes como poder de decisión o eres una persona creativa que tiene propuesta, eso no cae bien en esa industria. Yo siento que es más fácil para la industria tener mujeres que sean fáciles de manipular, fáciles de convencer, a mí me ha pasado eso, situaciones en las que se está cometiendo una injusticia y yo hablo y entonces te bloquean y hacen todo lo posible para que no vuelvas a ver la luz del día, injusticias de las que algún día hablaré yo; un hombre se queja de esto y no lo bloquean pero lo digo yo pero es como ‘ah, está loca y es bipolar’; lo que pasa es que es agravante para esta industria que lamentablemente aún está dirigida por hombres”, señaló.

La cantante recordó que en sus primeros años de carrera tocaba en calles de España y en pequeños bares; llegando a México al lado de La Quinta Estación, contaron con el apoyo de un promotor que siempre los apoyó dándoles presentaciones en lugares pequeños incluso en fiestas de XV años, principalmente en el estado de Veracruz. Tras anunciar su salida del grupo, pasaron varios años para que su carrera comenzara a despuntar. Ahora, Natalia Jiménez realiza una gira en la que asegura hace una fusión entre la música mexicana con la cultura española.

“Antología 20 años tour” llegará a diversas ciudades de la república mexicana como Guadalajara; Monterrey; Cancún; Hermosillo; Ciudad Juárez; Puebla; Acapulco y Ciudad de México. Una de las presentaciones más relevantes será la que realice en el mes de septiembre en el Auditorio Nacional.

Hace un par de meses, Natalia Jiménez anunció que será el próximo año cuando La Quinta Estación regrese con una gira en la que recordarán el que como banda tuvieron con canciones como “El sol no regresa” y “Algo más”; mientras tanto este año continuará con “Antología 20 años tour”. Natalia Jiménez inició su faceta como solista en 2011 y a la fecha ha grabad cinco discos consiguiendo nominaciones al premio Grammy y al Grammy Latino.



