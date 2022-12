Naucalpan permite cambio de uso de suelo, sin respetar demanda de la ciudadanía para PMDU: Isaac Montoya

El diputado local de Morena, Isaac Montoya Márquez denunció que mientras en la pasada administración municipal se frenó cualquier cambio de uso de suelo, hoy en el gobierno de Angélica Moya, ya lo está permitiendo por acción u omisión, caso emblemático Ciudad Satélite, en Periférico norte, ahora hay un gran desarrollo, que tiene un impacto muy fuerte en la zona de la Florida y toda esta región de Naucalpan.

Es contradictorio que señalen que PMDU fortalece las comunidades y barrios con el respeto de los usos de suelo en fraccionamientos y zonas habitacionales

Agregó, es contradictorio, toda vez que el propio gobierno local informó que el nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) fortalece las comunidades y barrios con el respeto de los usos de suelo en fraccionamientos y zonas habitacionales, que es la principal demanda de la ciudadanía.

El Plan de Desarrollo es la punta del iceberg de una situación que veníamos señalando, no hubo propuestas, no hubo promesas, no hubo programa de gobierno y pues ahora que está quedando en evidencia después de un año, se puede hacer un periodo de gracia de un año en el que no hay ideas profundas para transformar, para sanear las finanzas y que pues la excusa el pretexto de que todo fue culpa de la administración se empieza a agotar.

El representante popular apuntó “la alcaldesa de Naucalpan, nunca llegó con propuestas sino con una esencial promesa, que fue echar abajo el Plan Municipal de Desarrollo Urbano aprobado por la pasada administración, pero lejos de se haya cancelado como tal, lo que procedió en términos jurídicos fue que se canceló la consulta, se emitió una sentencia de que se realizara nuevamente la consulta, pero no resultó porque han tenido muy poca afluencia, muy poca participación, incluso hay inconformidad por parte de vecinos organizados, de líderes, de representantes de las distintas colonias y fraccionamientos”.

El nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano está enfocado a amortiguar la nueva realidad de Naucalpan, pero no dista mucho del que se venía planteando desde la administración pasada, señaló el legislador de la Cuarta Transformación.

Comentó que es un efecto boomerang para el gobierno local, porque señalaron insistentemente y con todo el propósito politiquero de generar un ambiente de mentiras y desinformación, de que se quería trastocar principalmente el uso de suelo de los fraccionamientos para de esta manera permitir grandes desarrollos inmobiliarios y permitir a la especulación de grandes compañías para desarrollar edificios en zonas como Satélite, Echegaray y Lomas Verdes.

El diputado de Naucalpan aseguró “la respuesta de la actual administración es simplemente lavarse las manos, echar culpas y responsabilizar al pasado, pero lo hace consigo misma, ya que ella viene de ser presidenta municipal, nos parece una actitud demasiado irresponsable por ser contraproducente para ella misma y para su administración”.

Reiteró, “es regresar a varios presidentes municipales que están involucrados en temas de desfalcos, de corrupción, de señalamientos públicos e incluso de sentencias como el extesorero Iván Arturo Rodríguez que está inhabilitado por un tema de corrupción muy grave, un desfalco multimillonario”.

Entonces quiénes están acompañándola ahora, no solo están los expresidentes del PAN, también expresidentes del PRI que tuvieron mandatos muy polémicos atentando contra el interés general de la ciudadanía naucalpense y pues ahora volverlos a encubrir y dejarlos en posiciones claves, habla de un pacto de impunidad que se mantiene hasta el día de hoy y que no puede continuar, concluyó el impulsor de la 4T.

