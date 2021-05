Naucalpan se decidió por el cambio: José Adolfo Murat Macías

“Luego de escuchar las propuestas reales y factibles para mejorar su calidad de vida en el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral, Naucalpan se pronuncia por el cambio que proponemos, para poner orden en la casa”, manifestó José Adolfo Murat Macías, candidato a presidente municipal por el partido Movimiento Ciudadano.

Visiblemente emocionado por la aceptación popular de sus propuestas y, sobre todo, por su negativa al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el abanderado de Movimiento Ciudadano, comentó que con base en encuestas y en opiniones reales de la gente, su candidatura va arriba de sus adversarios políticos, gracias a los recorridos por el territorio de Naucalpan. (Foto: especial).

En su discurso de cierre de campaña, realizado en el Lienzo Charro de esta localidad, Murat Macías, dijo a sus seguidores y simpatizantes, que ese evento fue para celebrar de manera anticipada su victoria electoral, lo cual ocasionó júbilo entre miles de asistentes, quienes no dejaron de gritar “Vamos a ganar, vamos a ganar”.

“El tiempo del cambio ha llegado y vamos a reconstruir Naucalpan de cero, porque así no los dejaron desecho”, aseveró el “candidato todo terreno”, como se le conoce coloquialmente, quien, además, les aseguro que en su gobierno se verán hechos y no escucharán solo palabras, porque ya estamos cansados de tanta politiquería y falsas promesas, enfatizó Murat.

Visiblemente emocionado por la aceptación popular de sus propuestas y, sobre todo, por su negativa al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el abanderado de Movimiento Ciudadano, comentó que con base en encuestas y en opiniones reales de la gente, su candidatura va arriba de sus adversarios políticos, gracias a los recorridos por el territorio de Naucalpan. “he visitado casa por casa, barrios, colonias y fraccionamientos para escuchar las demandas de la ciudadanía, que integrarán mi plan de Gobierno”.

“No se me va a olvidar nada de lo que les he dicho y prometido en estos 31 días de campaña, ni lo que he grabado en medios de comunicación, porque si algo me caracteriza es cumplir mi palabra, y ahí están las 600 obras que prometí para Naucalpan, cuando fui diputado federal y las cumplí”, afirmó Murat Macías.

Asimismo, indicó que a diferencia de está y las pasadas administraciones municipales que abandonaron a la ciudadanía en materia de seguridad, salud, educación y reactivación económica, su gobierno tomará de inmediato acciones para atender estas situaciones y mejorar la economía de las familias y de los trabajadores naucalpenses, además de garantizar seguridad a las mujeres, entre otros rubros.

Mientras el candidato naranja se dirigía a los miles de hombres, mujeres y niños que presenciaron un espectáculo musical, en el que participaron grupos, el tradicional mariachi y el pequeño Yuawi, quien puso a bailar a los asistentes con la canción de Movimiento Naranja, no dejaban de corear: “Murat Presidente, Murat Presidente”, “Si se puede, Si se puede”, Vamos a ganar, vamos a ganar” y “Queremos seguridad y Murat nos la dará”.

Por su parte, el secretario general de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien lo acompaño al cierre representativo de campaña, sostuvo que la única persona que puede mejorar las condiciones de los naucalpenses, es José Adolfo Murat Macías, quien después del próximo 6 de junio, dirigirá sin lugar a duda el destino de este ayuntamiento.

“Con ustedes y Murat Macías, se logrará un verdadero cambio en beneficio de las mayorías, principalmente cuyos integrantes están conscientes de que el candidato y futuro presidente municipal, Murat Macías, sabe hacer las cosas y obtendrá los recursos necesarios de la Federación, a fin de dar mayor tranquilidad y prosperidad al municipio”, afirmó Álvarez Máynez.

Entre el cierre político y el espectáculo, miles de naucalpenses le refrendaron su apoyo a José Adolfo Murat, y aseguraron que Naucalpan se vestirá de la ola naranja el próximo 6 de junio.

