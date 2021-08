Necesarias las clases presenciales, sin embargo, hay que esperar un mejor momento: docentes

El regreso a clases presenciales es necesario para que los niños de educación básica puedan regularizar su aprendizaje ante los casi dos ciclos en los que no han acudido a las escuelas, sin embargo, de acuerdo con docentes de los sectores públicos y privados, este no es el momento.

Regreso a clases presenciales tendría riesgos afirman docentes (Foto: especial).

Y es que de acuerdo con Jorge Flores, en un momento donde se observa un tercer rebrote de la pandemia pudiera no ser viable:

“Sabemos que la mayoría de la población de educación básica, son niños menores de 15-16 años, entonces, ellos no están vacunados” por lo que refirió que si bien la vacuna no evita laCOVID-19, si minimiza el riesgo de un padecimiento grave.

“Creo que a estas alturas también de la pandemia y de todo lo que se ha trabajado por parte de nuestras autoridades, tampoco están preparadas para proveernos de esos insumos básico y muy necesarios, para trabajar nosotros en las instituciones, pues, llevar a cabo ese plan de acción para evitar el riesgo de contagios” aseveró.

Por su parte Adriana Rosano detalló que los riesgos son bastantes ya que el modelo híbrido de regreso aún no está por completo puesto en práctica, y por el momento el 50% de alumnos no regresarían a clases, mientras que los que regresarían en ocasiones no siguen los lineamientos dispuestos en las escuelas.

“Las últimas dos últimas semanas antes de salir de vacaciones me topé con la situación que ya iba a clases presenciales con algunos alumnos, quienes entre recesos o en algún momento de descuido, pues se compartían comida, se compartían algún dulce, incluso se quitaban el cubre bocas para tomar agua en clase, cosa que no estaba permitido” afirmó la docente.

Por otra parte algunos como el caso de Lilia Hernández refieren que será necesario mantener grupos reducidos para tener un mejor control de los alumnos, aunque en su experiencia, en los pequeños de menor edad el miedo a contagiarse les mantiene siguiendo en mejor medida las indicaciones a diferencia de los de edades más grandes.

Comentarios

comentarios