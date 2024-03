Necesario comparecer caso del Viaducto Elevado Bicentenario

Tras haber compartido en su cuenta de X, el abogado Paulo Diez Gargari, que tendrían audiencia por la presunta explotación ilegal del Viaducto Elevado Bicentenario los exsecretarios de Gobierno, Ernesto Nemer, y de Movilidad, Luis Limón Chávez, así como directivos de la constructora Aleatica, antes OHL; el diputado Faustino de la Cruz se pronunció sobre si también debiera ser necesario que acuda el ex gobernador Alfredo Del Mazo.

Diputado Faustino De la Cruz (Foto: especial Morena).

“Tendría que comparecer, salvo que lo que lo requiriera, pero bueno, todos los titulares del Ejecutivo delegan sus obligaciones en sus secretarios, entonces sería vaya que un Poder Judicial tan poderoso que pudiera traer a un exgobernador a comparecer; prácticamente cuando los secretarios o los ex secretarios que tuvieron esa esa responsabilidad, no pudieron atenderlo, o que los mismos exsecretarios pidieran que quien comparezca en lugar de ellos, fuera el exgobernador; hay un proceso en toda materia”.



Refirió que, quién tiene la injerencia directa en la primera instancia es el secretario de Movilidad y el secretario general que cumple las funciones en este caso, y si fuese necesario sería el exgobernador para ir a juicio político, pero dijo que no es el caso.

Por lo anterior debe indagarse a fondo en materia de las concesiones, que señaló el diputado, no son transparentes, pues la autoridad competente tiene que seguir el proceso a fin de que se esclarezca, y revise si hay responsabilidades, donde tendrían que abrirse otras carpetas de investigación, sobre otros casos que estuvieron durante su administración.



Como diputados señaló, que han denunciado que es un viaducto que se está explotando de manera ilegal porque no tienen el derecho de vía, y que está comprobado que utilizaron “argucias legaloides” para complementar su cumplimiento, y hay todo un entramado de complicidades, así como de querer ocultar las cosas.

Finalmente llamó a que se investigue a fondo si hubo abuso de funciones, y en cuánto el daño que de esas acciones que se hicieron o se omitieron; por el otro lado finalizó, también está el tema del circuito exterior mexiquense, donde las empresas están totalmente a libertad de decidir cuándo y en qué momento incrementan los costos de peaje, donde la actual administración está maniatada a cumplir contratos ventajosos para las empresas.

