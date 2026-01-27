Nevado de Toluca registra mejoras significativas y recuperación de biodiversidad

Debido al cierre del Nevado de Toluca por disposiciones federales, se ha reportado una recuperación de la biodiversidad en el área natural protegida.

(Foto: Especial).

De acuerdo con la secretaria del Medio Ambiente del Estado de México, Alhely Rubio Arroniz, el ecosistema ha mostrado mejoras significativas en los pastizales y las zonas verdes, particularmente en aquellas áreas que anteriormente sufrían daños por el tránsito desordenado de los visitantes que subían a la reserva.

La funcionaria estatal informó que esta restricción de acceso ha permitido el avistamiento de especies animales que ya no se percibían de manera cotidiana en la zona.

Aunado a estas medidas de conservación, Rubio Arroniz destacó que el programa «Hoy No Circula» en el Valle de Toluca busca mejorar la calidad del aire, planteando un mes de implementación para que la medida sea viable y se integre a la cotidianidad de la población.

En materia de control de emisiones, las autoridades reportaron un incremento de entre el 20 y 25 por ciento en las verificaciones vehiculares en el estado de México durante el último semestre.

Según los datos proporcionados por la Secretaría, anteriormente en el mes de enero se registraban contingencias ambientales constantes y actualmente no es así.

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