Niño acude a recibir vacuna disfrazado de astronauta

Consciente de la importancia de completar el esquema básico de vacunación de su hijo y pese a la emergencia sanitaria por Covid-19, Alohani confeccionó para su hijo Víctor un disfraz de astronauta, a fin de protegerlo y acudir al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La mamá de Víctor improvisó un disfraz de astronauta para proteger a su hijo contra el Covid-19, sin sacrificar su vacunación (Foto: especial).

Esperan ser ejemplo de responsabilidad y adaptación a la nueva normalidad, “a mi hijo le gustan mucho los trajes y me puse a buscar en la casa cómo podía idearle un traje y entre las cosas encontré un traje de mi esposo y lo adapté en su tamañito”, relató la madre.

Agregó que a su hijo le gustó mucho, pero le dijo que hacía falta los propulsores y que con ellos sí iba a su vacuna, explicó.

Alohani consideró que es difícil explicarles a los niños los protocolos sanitarios a consecuencia de la enfermedad generada por el virus Sars-Cov2, pero los padres juegan un papel importante en la incorporación de nuevas costumbres para prevenir su contagio.

Recordó que cuando salieron de casa rumbo al HGZ No. 2 del IMSS, “él iba muy contento con su trajecito y como sabe que los astronautas no se quitan su ropa, pues no se quitó nada y creo que cumplimos con el objetivo que era protegerlo y, al mismo tiempo, que el niño fuera divertido y no con el temor a que le aplicaran su vacuna”, expresó.

La también derechohabiente del IMSS invitó a madres y padres de familia a jugar con su imaginación y los gustos de sus hijos: “No solamente puede ser un astronauta, puede ser un robot, o cualquier otro personaje o lo que ellos deseen, lo importante es que cumplan con los protocolos de seguridad”.

Asimismo, hizo un llamado a la población, en especial a los padres de familia para que respeten las medidas sanitarias del sector, ya que es muy importante su cumplimiento por salud y la de cada miembro de la familia.

“Espero que esto motive a muchas mamás para que al igual que yo protejan a sus hijos y, al mismo tiempo, si podemos hacerle un día agradable y que los niños sueñen despiertos por qué no hacerlo”, indicó.

Aunque a Víctor le gusta jugar a ser astronauta, el personal del HGZ No. 2 se sorprendió cuando le preguntaron qué quería ser de grande: “voy a ser médico”, respondió.

Por su parte, la Técnica de Orientación y Atención al Derechohabiente (TAOD), Adda Rocío de la Cruz Balan, reconoció personalmente el esfuerzo de la madre de Víctor y refirió que cuando el niño entró al hospital causó sensación al verlo llegar con todo su Equipo de Protección Personal, “nos dio mucha ternura verlo así con un disfraz de astronauta”.

“Me acerqué con la mamá y la felicité por darle la confianza al niño en usar su equipo de protección, a lo que la madre refirió que lo llevaba a ponerse su vacuna y que como tiene familiares vulnerables a contagio, como un bebé lactando y sus abuelos que viven con ellos y, de ahí la idea de proteger al niño con un traje de astronauta”, expresó la TAOD.

