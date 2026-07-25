Niños toluqueños compiten invictos en torneo internacional de futbol en Japón

Gracias al impulso que el alcalde Ricardo Moreno brinda al deporte y al talento de las nuevas generaciones, 13 niñas y niños toluqueños cumplen el sueño de representar a la capital mexiquense en un torneo internacional de futbol en Japón.

Con esta acción, el Gobierno municipal refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo integral de las y los deportistas toluqueños. (Foto: Especial)

Como parte del intercambio deportivo y cultural derivado del hermanamiento entre Toluca y Saitama, vigente desde el 2 de octubre de 1979, la selección toluqueña viajó con el respaldo del Gobierno municipal, que cubrió los gastos para poner el nombre de la ciudad en alto. El respaldo del alcalde Ricardo Moreno permite el intercambio deportivo y cultural entre ambas ciudades, fortaleciendo los lazos de amistad construidos hace más de cuatro décadas.

La competencia reúne a equipos de distintas ciudades japonesas, entre ellas Saitama, Nishiurawa, Kishimachi, Bessho y Tajima; los encuentros se disputan en el estadio NACK5, donde el representativo toluqueño compite en el Grupo B frente a los equipos Omiya Onari y Sakae. La selección se mantiene invicta con paso perfecto al sumar cinco triunfos consecutivos en el torneo internacional, reflejando el talento, la disciplina y el compromiso de las y los futbolistas toluqueños.

El representativo de Toluca ha destacado por su desempeño dentro de la cancha al mantener un paso perfecto en la competencia, con cinco victorias consecutivas. Durante su estancia, la delegación fue recibida por el alcalde de Saitama, Hayato Shimizu, y la vicepresidenta Fumiko Soeno, quienes destacaron que la relación de amistad entre ambas ciudades ha permitido fortalecer el intercambio cultural, deportivo y educativo. Al concluir su participación, el equipo de Toluca disputará un encuentro amistoso con un combinado integrado por integrantes de las familias anfitrionas, fortaleciendo así los lazos de convivencia y fraternidad.

(Foto: Especial)

Las y los futbolistas que obtuvieron este logro tras destacar en el Torneo de los Barrios son los porteros Matías Rivera Germán y Juan Carlos Mercado Torres; los defensas Santiago Serrano Sánchez, Kimberly Rossano Peña y Leonardo Ordoñez Rojas; los mediocampistas Omar Millán Flores, Santiago Jiménez López, Bruno Delgado Mulia, Hugo Sánchez Arco y Daniel García Martínez; y los delanteros Ricaurte Justiani Delgado y Saúl Pérez Caciano. Como parte de su preparación, recibieron clases básicas del idioma japonés y conocieron las principales tradiciones y costumbres del país, antes de ser recibidos por las familias anfitrionas.

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