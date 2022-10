No habrá “Fandango de los Muertos” por desinterés de CUTUAEM

Una de las obras de teatro más representativas de la Universidad Autónoma del Estado de México es “El Fandango de los Muertos”, la cual tuvo su primera presentación en el año 1986 y desde ese entonces se convirtió en uno de los espectáculos más esperados por el público del valle de Toluca.

En 1987, «El Fandango de los Muertos» llegó al Edifico Central de Rectoría. Posteriormente, se presentó en la Plaza de los Mártires como parte del Festival del Alfeñique, en el cual reunía hasta 12 mil personas. Foto: Especial.

Con texto de Constancio S. Suárez, Héctor Sánchez, director de “El Fandango de los Muertos”, realizó varias adaptaciones a la historia convirtiéndola en un espectáculo en el que además de sus siete personajes principales, incluyó al Pueblo, la música, las calaveritas políticas, la lucha libre y los bailes, elementos característicos de la obra.

En 2020 y 2021, fue imposible presentar “El Fandango de los Muertos” debido a la contingencia sanitaria y aunque este año las condiciones son mejores, tampoco se presentará el espectáculo. En entrevista para Así Sucede, Héctor Sánchez, acusó a la Compañía Universitaria de Teatro de no tener interés en presentar “El Fandango de Muertos” y en su lugar busca posicionar otro montaje titulado “Panteón de amores”, el cual dirige el propio director de la CUTUAEM, Juan Carlos Embriz Gonzaga, y que de acuerdo con Héctor Sánchez está basado en el formato y la estructura del propio “Fandango de los Muertos”.

“Se ha llegado a esto ya con el modo de sustituir ‘El Fandango de los Muertos’, no les interesa y además les estorba porque es un montaje que hace resaltar a actores, actores que no son de sus grupos o de su gusto. En estos momentos, de los actores que tenemos en ‘El Fandango de los Muertos’ no nos interesa el título, nos interesa la disposición para que el fandango se haga de una manera tradicional como se ha hecho siempre; hemos tenido actores con una gran calidad histriónica, prueba de esa es que de ahí salió Clementina Jiménez Guadarrama y Noé Hernández y otros actores que han participado que están fuera del estado. Desde este momento, nosotros nos pronunciamos en contra de las disposiciones que están dando ellos (la CUTUAEM) y la forma en cómo están administrando el teatro universitario”, acusó.

Héctor Sánchez explicó que la actual administración le solicitó entregar una serie de documentos para formar parte de la Compañía Universitaria de Teatro con lo cual niegan su capacidad histriónica y su trayectoria teatral, aún cuando a lo largo de décadas ha construido una carrera teatral siendo profesor en las licenciaturas de Artes Teatrales, Humanidades y Letras en la Universidad Autónoma del Estado de México; habiendo estudiado la carrera de Dirección Escénica.

Por su parte, Juan Carlos Embriz, director de la Compañía Universitaria de Teatro, explicó que hasta el momento, Héctor Sánchez no ha realizado ninguna solicitud para que “El Fandango de los Muertos” forme parte de la Quinta Temporada de Teatro Universitario 2022. Al respecto, el director de la obra lamenta que se esté burocratizando el teatro y consideró que es la Universidad Autónoma del Estado de México quien debe acercarse a él debido a que este montaje se ha convertido en una tradición teatral universitaria.

“La solicitud debería ser de ellos hacia mí, hacerme una invitación para yo dirigir ‘El Fandango de los Muertos’, ya que es un montaje de la universidad, y así poderme presentar ante un público que la universidad a través de ‘El Fandango de los Muertos’ formó. Fueron generaciones, no es un montaje cualquiera, fueron generaciones las cuales vieron ‘El Fandango de los Muertos’ durante 35 años de manera consecutiva, desgraciadamente vino el Covid pero nosotros nos presentamos a manera de un video recabando imágenes de los diferentes años que nos hemos presentado. A mí que no me digan no llevé solicitud, ellos tenían que hacerme una invitación como director y formador de ’El Fandango de los Muertos’ desde hace 35 años”, señaló.

Al cuestionarle sobre la posibilidad de presentar “El Fandango de los Muertos” de forma independiente a la universidad, su director aseguró que existe la posibilidad de hacerlo de esta forma recurriendo a otras dependencias culturales estatales, sin embargo, será una decisión que el equipo completo de “El Fandango de los Muertos” debe analizar, aunque sería hasta el próximo año. Sin embargo, Héctor Sánchez, aclaró que no tiene ningún problema con la Universidad Autónoma del Estado de México como su institución formadora, el problema, considera, es de la actual administración de la Compañía Universitaria de Teatro; por lo que si en un futuro recibe una invitación por parte de la propia UAEM para volver a presentar el espectáculo, aceptaría.

Fue en 1986 cuando “El Fandango de los Muertos” se presentó por primera vez con alumnos de la Facultad de Humanidades en ese mismo espacio. Un año más tarde, el montaje llegó al Patio Central del Edificio de Rectoría y desde ese año, 1987, cada octubre el espectáculo que evoca a la visita de los difuntos se presentó como una obra universitaria que cada función reunía a cientos de personas. A manera de rosario, “El Fandango de los Muertos” tenía nueve funciones previas al Día de Muertos. Sin embargo, en 2017, debido al sismo de septiembre de ese año que dejó daños en el Edificio de Rectoría y sumándose al Festival del Alfeñique, la obra se trasladó a la Plaza de los Mártires, reuniendo a entre 10 mil y 12 mil asistentes en cada una de sus funciones. En 2020, obligados por la contingencia sanitaria se suspendieron las funciones y en 2021 “El Fandango de los Muertos”, aún a consecuencia de la emergencia sanitaria, tuvo un formato virtual. Y este 2022 el público volverá a perderse de este espectáculo, esperando que en 2023 el espectáculo regrese.

