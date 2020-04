No habrá médicos suficientes

Las autoridades federales continúan insistiendo en la necesidad de que la población en general permanezca en casa y cuando se requiera de víveres una sola persona salga a comprarlos, esto como forma de evitar contagios de coronavirus. Tal vez no hemos querido verlo y reconocerlo per el asunto va más allá y es que, en la medida que se produzcan más contagios no habrá suficientes médicos ni personal de enfermería para atendernos en los hospitales y clínicas. Y no solo eso, no existirá, como ya se ha hecho notar, médicos especializados en el área de terapia intensiva en caso de que lleguemos a solicitar de sus cuidados.

A la fecha se han sumado a la atención de pacientes con coronavirus especialistas en corazón, hígado, riñones, pulmones y demás, que no en enfermedades del tipo del Covid-19 por lo que su labor es solidaria más que de expertis. De nosotros depende pues la cantidad y calidad de atención que se logre brindar en los hospitales públicos y ahora privados, tras el acuerdo firmado ayer en Palacio Nacional. Dicho de otra manera, sí está en nosotros que no se saturen los espacios médicos y el personal para atendernos, así como frenar el número de muertos.

