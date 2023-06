No soy ícono de la música, tengo canciones icónicas: Andrés Calamaro  

En octubre próximo, regresará a México Andrés Calamaro, uno de los músicos y cantantes argentinos más reconocidos. Serán cuatro los conciertos que el rockero dará en el país, dos en Ciudad de México, uno en Guadalajara y uno más en Puebla.

Andrés Calamaro es uno de los cantantes argentinos más reconocidos en las últimas décadas y varios lo consideran como un ícono de la música.

Para hablar sobre estas presentaciones, Andrés Calamaro dio este lunes una conferencia de prensa virtual en donde habló sobre esta gira a la que ha titulado Agenda 2023. Desde España, el músico argentino aseguró que actualmente está concentrado en la gira que realiza y desde España, país en el que tiene varios conciertos en puerta, consideró que hoy en día ya es poca la gente que escucha discos y reconoció que él disfruta más los conciertos.

“La gira es una cosa más íntima, lo vivimos con mis compañeros músicos y el equipo que viaja conmigo. Todos pasamos muchos meses fuera de casa, lógicamente se crea lo que ocurre en el escenario, musicalmente, técnicamente, cómo lo vamos a tocar, cómo se va a escuchar. Siento que las grabaciones de disco están un poco en desuso, tengo la impresión de que hay mucho menos gente que escucha discos, hoy es menos imprescindible, es menos fundamental esperar un siguiente disco. La gira me parece un desafío genuino, para mí como cantor es un desafío importante, físico también y musical”, explicó.

Al cuestionarle sobre su deseo de tener su propia serie biográfica, Andrés Calamaro reconoció que en algún momento fantaseó con una producción sobre su carrera y vida. Sin embargo, señaló que sus amigos e incluso su terapeuta le han prohibido realizar un trabajo así. Aseguró que actualmente está concentrado en la gira que realiza.

Sin embargo, el propio Andrés Calamaro aseguró que aunque escucha frecuentemente esa palabra no sabe exactamente lo que significa por lo que desconoce si pueda considerarse a sí mismo como uno.

“No sé si considerarme un ícono. Lo que tengo es un puñado de canciones conocidas, diría que tengo 10 canciones o 15 canciones icónicas, para no desperdiciar la palabra, pero yo particularmente estoy por detrás, le dejo el protagonismo a las canciones. Soy un individuo, prefiero no contestar sin estar totalmente seguro qué quiere decir(…)Tenemos una responsabilidad con el público que paga la entrada y no sé si ser icónico alcanza para eso, la verdad es que nunca lo había pensado o no era mi intención ser un ícono, si estoy pensado icónico es seguramente porque llevo ya bastantes años”, señaló.

Aseguró que el estatus de ícono musical no le halaga demasiado pues considera que no merece tanto pues tiene mucha música que el público desconoce.

