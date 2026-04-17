Noé Hernández comparte experiencias con estudiantes de Artes Teatrales de la UAEMex

En la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), el actor de teatro y cine Noé Hernández sostuvo un encuentro con estudiantes de la Licenciatura en Artes Teatrales, donde compartió reflexiones sobre el ejercicio profesional en los ámbitos cinematográfico y escénico.

El actor reflexionó sobre los retos de la inserción laboral en cine y teatro, y destacó la importancia de la constancia y la autogestión en la formación artística (Foto: Especial).

En el marco del Día Mundial del Teatro y del Programa “Abril, Mes de la Lectura”, el egresado de la tercera generación de esta licenciatura expresó la importancia de regresar a su alma mater: “Siempre es un orgullo volver a casa, donde, de alguna forma, tenemos enterrado el ombligo profesional”.

Hernández destacó el crecimiento en la infraestructura académica y técnica de la Facultad, al contrastar las condiciones actuales con las que vivió durante su formación, lo que —señaló— permite hoy una preparación más especializada para las nuevas generaciones.

En una charla centrada en el trabajo actoral en el cine, explicó los principales retos que enfrentan quienes egresan, al subrayar que, si bien la formación universitaria es fundamental, no garantiza una inserción laboral inmediata. En este sentido, enfatizó la importancia de la constancia y la autogestión: “El trabajo del actor es de todos los días: seguir preparándose, entender el lenguaje cinematográfico y adaptarse a distintos formatos de producción”.

Asimismo, resaltó que una licenciatura ofrece una base sólida y multidisciplinaria, al integrar herramientas como el análisis y la construcción de personajes, así como enfoques provenientes de la psicología y la investigación escénica.

Sobre su trayectoria, compartió que su incursión en el cine implicó un proceso continuo de adaptación y aprendizaje, en el que comprendió la necesidad de conocer la dinámica de la industria y desarrollar habilidades específicas para el trabajo en set.

Finalmente, al dirigirse a las y los estudiantes, Noé Hernández exhortó a no limitarse al ámbito académico y asumir un papel activo en su desarrollo profesional: “No se casen con la academia; es solo el inicio. Tienen que investigar, experimentar y construir su propio camino”.

Con este tipo de actividades, la Universidad Autónoma del Estado de México refrenda su compromiso con la formación integral de su comunidad estudiantil, al propiciar espacios de diálogo con egresados destacados que fortalecen la práctica profesional y la vinculación con el sector artístico.

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