Nombramientos en el PJEdomex fortalecen la justicia confiable y de resultados

El titular del Órgano de Administración Judicial, Fernando Díaz refirió que inicia una etapa marcada por la responsabilidad de ofrecer resultados frente a las expectativas ciudadanas.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo destacó la integración de un equipo profesional y humano con capacidad para consolidar una nueva etapa en el Poder Judicial (Foto: Especial).

Para continuar fortaleciendo la estructura institucional del Poder Judicial del Estado de México, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Héctor Macedo García, tomó protesta a nuevos titulares de áreas clave para la construcción de una justicia confiable y de resultados, que responda a las y los habitantes de una de las entidades más importantes del país y la más densamente poblada.

En el Salón de Plenos del Palacio de Justicia, el Magistrado Presidente expresó que el PJEdomex se encuentra en una etapa de construcción institucional que exige constancia, disciplina y visión de largo plazo.

“Estamos en construcción, apenas van cuatro meses de labores y tendremos que trabajar de manera continua, permanente y constante en los veinte meses que restan de la administración, porque esto es en beneficio de la institución y de los más de 18 millones de mexiquenses” refirió Macedo García.

Destacó la integración de un equipo profesional y humano con capacidad para consolidar una nueva etapa en la historia del Poder Judicial. Señaló que el reto no solo es administrativo o jurídico, sino integral, al incorporar innovación tecnológica, inteligencia artificial, una perspectiva de derecho social, finanzas sanas y mecanismos de control que acompañen los procesos sin obstaculizarlos.

El Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial, afirmó que el PJEdomex inicia una etapa renovada, marcada por la responsabilidad de ofrecer resultados concretos frente a las expectativas ciudadanas generadas por la reforma judicial.

Señaló que los objetivos institucionales están claramente definidos tanto en el Plan de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de México 2025-2027, y enfatizó que recuperar la confianza social solo será posible mediante una justicia más cercana a la gente, el combate a la corrupción y el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, responsabilidades que -dijo- recaen de manera directa en cada una de las personas que hoy asumen un encargo dentro de la administración judicial.

Durante el evento, al que asistieron integrantes del Órgano de Administración: las Magistradas María Alejandra Almazán Barrera y María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, así como el Magistrado Pablo Espinosa Márquez; rindieron protesta como Directora General Jurídica y Consultiva, la Doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, Italy Dessire Ciani Sotomayor, quien fue la primera Subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la entonces Procuraduría General de Justicia de la entidad; profesora investigadora y abogada postulante.

Como Director General de Administración, se incorpora el Maestro en Derechos Humanos y Emergentes, Alejandro Habib Nicolás, quien cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en procuración e impartición de justicia, derechos humanos y en materia electoral; se desempeñó recientemente como Director de Programas de Integración Empresarial y Enlace de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.

La Contadora Pública Laura María de Jesús Urrutia Mercado, fue designada Directora General de Finanzas y Planeación, se desempeñó como Cajera General de Gobierno, Directora General de Tesorería, asesora en materia financiera, presupuestal y contable en Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

También rindió protesta como Directora General de Innovación y Desarrollo Tecnológico, la Maestra en Gestión de Proyectos con Especialidad en Tecnologías de la Información, Cynthia Lilian Barrales Rodríguez, quien fue Directora General de Tecnologías de la Información de la Agencia Nacional de Aduanas de México; y Jaime Santana Turral, como Contralor Interno, quien es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal, y se ha desempeñado como Magistrado de Circuito y Secretario Ejecutivo de Disciplina del extinto Consejo de la Judicatura Federal.

Se designó al Doctor en Derecho, Magistrado José Luis Embris Vásquez, como Director General de la Escuela Judicial del Estado de México, institución fundamental para el desarrollo profesional, la capacitación y actualización permanente del personal judicial, así como en los procesos de evaluación de personas juzgadoras electas por voto popular. Adicionalmente, Rafael Ochoa Morales, asume como Titular de la Unidad de Normatividad y Consulta Jurídica, fue Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y en el Poder Judicial, fue Director General Jurídico y Consultivo.

Se trata de mujeres y hombres con amplia experiencia y preparación en las áreas para las cuales han sido designados, y se suman al proyecto de consolidación de un Poder Judicial más fuerte, transparente y digno de la confianza de las y los mexiquenses.

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