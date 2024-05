Notarios, más comprometidos con la ciudadanía en la jornada electoral

El próximo dos de junio, el notariado mexiquense tiene una importante responsabilidad durante la jornada electoral y no solo por mandato de Ley, sino por el compromiso que existe con la ciudadanía para que la fiesta democrática se desarrolle de la mejor forma, aseguró Juan Castañeda Salinas, presidente del Colegio de Notarios del Estado de México.

Las Notarías Públicas mantendrán abiertas sus oficinas en un horario de 8:00 a 20:00 horas, y los servicios notariales que se realicen durante la jornada electoral serán gratuitos (Foto: Especial).

Ante esta actividad democrática, informó que los notarios de la entidad se encuentran preparados para las próximas elecciones y laborarán en un horario de 8:00 a 20:00 horas, “en espera de cualquier petición, ya sea de los ciudadanos, funcionarios de casilla, representantes de partidos políticos o de autoridades electorales”.

Mencionó que el Colegio de Notarios ya publicó en su página como en sus redes sociales, los nombres y domicilios de los 195 notarios que se encuentran en funciones en la entidad.

En la jornada electoral de este dos de junio, como en otras anteriores, el notario coadyuva con la ciudadanía para que se respete la voluntad popular. “Cualquier persona que crea que su derecho al voto está siendo violentando o que existe una anomalía en términos de la Ley Electoral, puede acercarse a las notarías públicas para solicitar sus servicios”.

Juan Castañeda resaltó que durante la jornada electoral los notarios de la entidad ofrecerán sus servicios de manera gratuita, relacionados con la actividad electoral, y aclaró que para solicitarlos es necesario identificarse con la credencial de elector o cualquier documento oficial.

En este sentido, Castañeda Salinas mencionó que la labor del notario solo es dar fe de los hechos y la certificación de documentos originales, relacionados con la actividad electoral.

Aclaró que no corresponde al notario decidir si los hechos pueden ser configurados como delitos. “El notario no es autoridad para decidir si se configura un delito o no. El notario va a dar fe de lo que sus sentidos perciben en determinado momento, de lo que ve y de lo que escucha”.

Finalmente, dijo que la parte más importante de la democracia son las elecciones de sus gobernantes, por lo que hace una invitación a los ciudadanos para ejercer su derecho al voto.

Comentarios

comentarios