Nuestra privacidad digital

Este miércoles estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Privacidad de los Datos que se refiere a la información nuestra disponible en internet: nombre completo, edad, dirección postal, correo electrónico, números de teléfono, pasaporte, licencias de conducir, cuentas bancarias, historial de compras, de navegación y profesional, reconocimiento facial, opiniones y lo que le quieras agregar.

Las plataformas Google, Meta y Amazon recolectan la información vía cookies y aplicaciones.

Una vez que publicamos algo perdemos el control total pues la información está al alcance de terceros, es almacenada indefinidamente y puede usarse para fines comerciales, manipulación o ataques. Y en particular las redes sociales recolectan no solo lo explícito como fotos y puntos de vista, sino deducciones sobre nuestra vida (hábitos, relaciones, finanzas).

Las cifras indican que hasta 80 por ciento de las personas no leemos los términos y condiciones de donde navegamos, ignorando cómo se usan los datos, porque nos enfocamos en los beneficios inmediatos de conexión social, entretenimiento o compras rápidas. Es hora de despertar a la indiferencia, evitar huellas innecesarias y tener autonomía digital.

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