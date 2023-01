Nueva Constitución del  Estado de México tendrá que esperar

Ante la ausencia de una iniciativa presentada en el pleno de la Cámara de Diputados Local referente a una nueva Constitución del Estado de México, para Gerardo Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el tema no está considerado para el siguiente periodo legislativo.

Por su parte, el diputado Gerardo Ulloa, reconoció la dificultad que existe para llevar a cabo la discusión sobre una nueva Constitución, ante la puesta en marcha del proceso electoral por la sucesión de la gubernatura mexiquense.





“No, no hay iniciativa para la nueva Constitución, se presentaron las conclusiones hace tiempo y no está considerado para que en este periodo se vea ese tema (…) habría que realizarlo pero por lo que yo sé no está considerado por parte del partido revolucionario institucional no estaríamos interesados (…) Dieron unas conclusiones de cuántas participaciones de los foros que se hicieron, y creo que todavía están trabajando la iniciativa, pero no hay nada en firme (…) Habría que ver si la presentan y si hay condiciones, pero no lo creo”.

Por su parte, el diputado Gerardo Ulloa, reconoció la dificultad que existe para llevar a cabo la discusión sobre una nueva Constitución, ante la puesta en marcha del proceso electoral por la sucesión de la gubernatura mexiquense.

“ Yo creo que por la situación político-electoral que ya tenemos en frente lo veo muy difícil, y lo veo muy difícil ese asunto, yo creo que sería para otro -periodo legislativo-, a nosotros nos interesa porque somos quiénes proponemos este iniciativa, la hemos empujado, el diputado Maurilio a través de la presidencia, es importante a los nuevos tiempos; se ha dicho, se expuesto la justificación, el motivo, y el por qué, pero yo digo que por los tiempos electorales, yo creo que va a ser muy difícil poderla abordar”.

Resaltó que con la puesta en marcha de las precampañas, y la campaña, será un tema muy difícil de acordar por cómo se encuentran las fuerzas políticas, sin embargo, a su consideración, es conveniente independientemente de quién gané la gubernatura, hacer una reforma integral de la Constitución, ya que los tiempos son otros y quien gane lo debe hacer para evitar hacer enmendaduras.

Comentarios

comentarios