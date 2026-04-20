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Apuntes Electorales del IEEM reúne miradas académicas sobre la democracia actual

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Redacción Así Sucede
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El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) publicó la nueva edición de Apuntes Electorales. El número 74 reúne análisis e investigaciones sobre sistemas políticos, participación ciudadana y los principales retos que enfrenta la democracia en la actualidad. 

La revista reúne artículos y ensayos originales derivados de investigaciones científicas, así como reseñas de libros (Foto: Especial).

La edición de Apuntes Electorales está cargo del Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) del IEEM y, en esta edición, personas académicas comparten trabajos que analizan problemáticas contemporáneas desde perspectivas locales, nacionales e internacionales, con enfoques históricos, comparativos y de estudios de caso. Los artículos profundizan en temas como el funcionamiento de las instituciones electorales, la evolución de los procesos democráticos y los factores que influyen en la confianza ciudadana.

Las y los lectores encontrarán temas muy variados y actuales. Por ejemplo, Luigui Villegas Alarcón analiza cómo se designan las Consejerías Electorales en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y cómo este proceso influye en la independencia y profesionalización de la función electoral, al asegurar perfiles técnicos, imparciales y con experiencia.

También, en el número 74 de Apuntes Electorales se presentan investigaciones que analizan problemáticas contemporáneas desde distintos enfoques: Alejandro Ramírez Viveros, José Carlos Espinoza y Diego Armando Briones estudian el voto económico y el impacto del desempleo en las elecciones federales de 2024; mientras que Athos David Cuevas Campillo y Nancy Alejandra Hernández Almanza proponen una actualización del modelo de comunicación política frente a los desafíos digitales. En la sección “Textos de Actualidad”, Alejandra Pérez Huerta ofrece la reseña Capitalismo y política: los protagonistas de nuestra realidad.

Además de su valor académico, esta publicación editorial se consolida como un espacio de difusión científica orientado a la generación y divulgación de conocimiento derivado de investigaciones sustentadas en marcos teóricos y metodológicos rigurosos, privilegiando la presentación de aportes originales sobre fenómenos político-electorales.

A partir de estos análisis se contribuye al fortalecimiento de la democracia, la formación de una ciudadanía crítica e informada y la comprensión de los desafíos actuales para la construcción de sociedades más participativas y conscientes.

El contenido completo del número 74 de Apuntes Electorales está disponible de manera gratuita para consulta y descarga en el sitio web del IEEM: https://aelectorales.ieem.org.mx/index.php/ae/issue/view/70 

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