Nueva Ley de Bienestar Animal del Edomex contempla Registro Único de Animales de Compañía

La nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México contempla la integración de un Registro Único de Animales de Compañía para garantizar que estén debidamente identificados, cuenten con Clave Única de Registro y, al menos, una persona responsable.

Base de datos oficial será obligatoria y gratuita; la CEPANAF será la instancia encargada de integrar y actualizar el registro con historial médico, vacunación y datos del responsable. (Foto: Especial)

Impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y los distintos grupos parlamentarios, y aprobada por unanimidad en la LXII Legislatura del Estado de México, la nueva disposición establece que la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) será la instancia encargada de integrar y actualizar dicho registro. Este funcionará como una base de datos oficial, de carácter obligatorio y gratuito, para quienes adquieran o adopten animales de compañía.

La Clave Única de Registro de Animal de Compañía deberá integrarse en la placa de identificación obligatoria que portará el animal en su collar o arnés. El registro deberá señalar historial médico y vacunación actualizada, origen de la adquisición o donación, domicilio y datos de la persona responsable.

Para acceder a campañas de vacunación, esterilización y desparasitación de forma gratuita, la persona responsable deberá acreditar su inscripción en el Registro Único de Animales de Compañía. Este trámite podrá realizarse durante las campañas oficiales.

La ley también contempla el concepto de familia multiespecie, que reconoce a los animales de compañía como parte del núcleo familiar, y establece la obligación de los particulares de proteger a los seres sintientes, garantizar su bienestar, darles auxilio y evitarles cualquier tipo de maltrato.

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