Nueva Ley de Inclusión será un parteaguas en la entidad: Alicia Mercado 

Conocer los derechos de las personas con discapacidad es importante, afirmó la diputada Alicia Mercado Moreno, quien preside la Comisión legislativa de Atención de Grupos Vulnerables, en la cual que se trabaja en la creación de una nueva Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de México, con el objetivo de promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

Diputada Alicia Mercado Moreno, preside la Comisión legislativa de Atención de Grupos Vulnerables (Foto: Manuel Luna).

De acuerdo con la legisladora, gracias a los Foros y a vivir la discapacidad, lucha para que las personas con discapacidad tengan derecho a ser incluidas en todos los aspectos, tanto en lo laboral, atención, accesibilidad al trabajo, y a la educación, pues, actualmente, por ejemplo, las escuelas no tienen condiciones para recibir a personas con discapacidad, y gracias a esta iniciativa habrá más inclusión en todos los aspectos; como ha ocurrido en la infraestructura del Palacio del Poder Legislativo desde su llegada.

“No era una Cámara inclusiva, cuando yo llegué no había ni una silla de ruedas digna para una persona con discapacidad, yo llegué, la silla tenía un posapié nada más, y al siguiente mes ya no tenía ni uno, entonces yo la usaba porque había veces que había manifestaciones, iba como perico con los pies agarrando mi portafolio, porque ni siquiera tenía condiciones la silla; se lo expresé al presidente de la Junta de Coordinación Política y luego, luego, compraron una silla digna; no por mí, sino que viene gente en esas condiciones y no hay ni siquiera forma de conducirla aquí en el recinto”.

Relató que las rampas tampoco tenían la dimensión adecuada, y gracias a la observación de la Suprema Corte para realizar una consulta pues la Ley vigente, a pesar de que la realizaron personas que están en las instituciones que atienden a ese tipo de personas, e incluso personas con discapacidad, no es el nivel que solicita la Suprema Corte, y de ahí la necesidad de realizar la consulta y los Foros, con lo que según la diputada, habrá un parte aguas en el Congreso del estado de México, para hacer lo que mandata la Suprema Corte, ya que no se escatimó en nada.

Agregó que el mexiquense, será el primer estado en contar con cambiadores inclusivos, para tener una Ley de vanguardia, y sobre todo es a nivel nacional será la primera Ley con una consulta validada por la Suprema Corte.

