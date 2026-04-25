Nueva Ley de Salud del Estado de México fortalece la educación sexual

La diputada Jennifer Nathalie González López, del partido Morena, compartió con estudiantes que visitaron el Congreso local los beneficios de la nueva Ley de Salud del Estado de México, aprobada el 9 de abril. La legisladora preside la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social.

Jennifer González destacó fortalecimiento de educación sexual, detección temprana de neurodivergencias y protección a salud mental. (Foto: Especial)

La ley incluye el fortalecimiento de la educación sexual con acciones para garantizar su promoción mediante programas orientados a la difusión y desarrollo de acciones para obtener, preservar y fomentar el ejercicio pleno de este derecho. La legislación contempla la coordinación con instituciones educativas, autoridades municipales y organizaciones civiles para fortalecer la promoción de la salud sexual, el acceso a servicios de orientación y atención especializada, así como acciones orientadas a la prevención del embarazo en niñas, adolescentes y jóvenes.

La diputada informó que en este ordenamiento se establecieron criterios de detección temprana y oportuna para neurodivergencias en infancias, a fin de que reciban una atención adecuada. Además, se incluyeron acciones para proteger la salud mental de la población en general.

González López llamó a las juventudes a defender los derechos, la justicia, la igualdad y la inclusión, con perspectiva de género y humanismo. Se comprometió a dar seguimiento a las intervenciones, propuestas e ideas expuestas en el ‘Parlamento Juvenil Jóvenes Estudiantes de Ciencias Políticas’, valorando su integración a la agenda legislativa.

En el parlamento participaron estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Instituto Politécnico Nacional, quienes propusieron iniciativas en diferentes materias que podrían someterse a consideración del Pleno legislativo.

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