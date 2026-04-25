miércoles, octubre 28, 2026
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Nueva Ley de Salud del Estado de México fortalece la educación sexual

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Redacción Así Sucede
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La diputada Jennifer Nathalie González López, del partido Morena, compartió con estudiantes que visitaron el Congreso local los beneficios de la nueva Ley de Salud del Estado de México, aprobada el 9 de abril. La legisladora preside la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social.

Jennifer González destacó fortalecimiento de educación sexual, detección temprana de neurodivergencias y protección a salud mental. (Foto: Especial)

La ley incluye el fortalecimiento de la educación sexual con acciones para garantizar su promoción mediante programas orientados a la difusión y desarrollo de acciones para obtener, preservar y fomentar el ejercicio pleno de este derecho. La legislación contempla la coordinación con instituciones educativas, autoridades municipales y organizaciones civiles para fortalecer la promoción de la salud sexual, el acceso a servicios de orientación y atención especializada, así como acciones orientadas a la prevención del embarazo en niñas, adolescentes y jóvenes.

La diputada informó que en este ordenamiento se establecieron criterios de detección temprana y oportuna para neurodivergencias en infancias, a fin de que reciban una atención adecuada. Además, se incluyeron acciones para proteger la salud mental de la población en general.

González López llamó a las juventudes a defender los derechos, la justicia, la igualdad y la inclusión, con perspectiva de género y humanismo. Se comprometió a dar seguimiento a las intervenciones, propuestas e ideas expuestas en el ‘Parlamento Juvenil Jóvenes Estudiantes de Ciencias Políticas’, valorando su integración a la agenda legislativa.

En el parlamento participaron estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Instituto Politécnico Nacional, quienes propusieron iniciativas en diferentes materias que podrían someterse a consideración del Pleno legislativo.

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