Nueva Ley de Salud se legisla con ocurrencias afirma Alfredo Quiroz

Para el diputado priista Alfredo Quiroz, la iniciativa de Ley presentada por la diputada de Morena, Rosa María Zetina, es una iniciativa que tiene interés de una persona que vendió dicha iniciativa, pero que parece una ocurrencia.

Cabe señalar que la iniciativa de la nueva Ley de Salud se presentó en Sesión de la Diputación Permanente y en un Foro para detallar la misma (Foto: Especial).

“Recuerdo y te vuelvo a decir lo mismo que he dicho, a ver, la Ley de Salud la marca el gobierno federal, es una Ley supletoria que quieren impulsar algunos grupos parlamentarios en el estado, pero bueno, no ha sido nada oficializado, hay un asesor o hay una persona que tiene el interés, y bueno, pues es a un interés a título personal y las venden, vamos a decir, venden esas iniciativas, no otra cosa, juegan con la necesidad de que algunos legisladores no tienen la agenda legislativa muy bien definida, y les parece que legislar a la ocurrencia o legislar en su momento a prontitud les va a salir benéfico”.

Cabe señalar que la iniciativa de la nueva Ley de Salud se presentó en Sesión de la Diputación Permanente y en un Foro para detallar la misma.

Por otra parte, el diputado, señaló que en el caso de la iniciativa que él presentó para que las mujeres servidoras públicas, que requieran días durante la menstruación, por complicaciones propias de probables malestares físicos, está a espera de una nueva reunión de trabajo.

“Estamos en espera de que nos hagan llegar los comentarios nuestros compañeros integrantes de la Comisión de salud y en próximas fechas tenemos trabajo para ver si podemos dictaminar y aprobar en el pleno, en el próximo periodo”, finalizó.

Comentarios

comentarios