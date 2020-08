Según regidor, UAEM viola regas de desarrollo urbano municipal

“Es lamentable que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) repita las mismas irregularidades de 2003, cuando construyó por impulso la Torre Administrativa, ubicada a unas cuadras de Rectoría, sin presentar ningún permiso y afectando la movilidad de los vecinos de la zona al plagarla de estacionamientos y ocupando las calles aledañas”, dijo el cuarto regidor de Toluca, Arturo Chavarría Sánchez.

Vecinos piden parar la obra; denuncian afectaciones por arbitrariedades de la constructora y posibles repercusiones en su salud (Foto: especial).

El edil toluqueño reprobó que esta situación se repita porque la máxima casa de estudios mexiquense construye ahora un edificio de 9 niveles en la esquina de Primero de Mayo y Leona Vicario, afectando a los colonos de Santa Clara, Reforma, San Sebastián y 5 de Mayo.

“Con este tipo de acciones se puede vislumbrar el abuso de poder y el desprecio a la legalidad por parte de los que administran la Universidad, cuando esta debería ser una institución garante del orden”, resaltó.

Chavarría Sánchez platicó que los vecinos se han inconformado por la construcción de este nuevo edificio de la UAEM, que lleva meses, pero nadie los ha tomado en cuenta, por ello el pasado 15 de junio de 2020 presentaron un oficio con firmas a la Cuarta Regiduría, solicitando apoyo para frenar la obra.

“Los habitantes de la zona piden una inspección y verificación de que se cuenta con las licencias de uso de suelo y de construcción, y así comprobar que se está cumpliendo con la normatividad aplicable: como el dictamen único de factibilidad, evaluación de impacto ambiental, cajones de estacionamiento requeridos, seguridad estructural, entre otras cosas”, detalló.

El regidor agregó que los colonos además expresan que en la actualidad ya sufren los estragos de la construcción, puesto que se presenta contaminación auditiva y atmosférica, por el ruido y humo ocasionados por el transporte de carga y maquinarias, lo cual representa un riesgo para su salud.

Asimismo, señalan que por falta de capacidad de las vialidades y el tránsito vehicular, ya es notable la presencia de conflictos viales, los cuales –pronostican- se agudizaran con esta obra.

“De acuerdo con los vecinos el edificio albergará más de 400 empleados y esta zona no tienen la capacidad de estacionamiento para tanta gente, lo cual se sumaría a los problemas viales ocasionados por varias escuelas de la zona. Se está saturando su zona habitacional y esa es su preocupación”, agregó.

En atención a esta solicitud, comentó Chavarría Sánchez, se le pidió información al alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez para que se atendiera esta petición y el 24 de junio, se notificó a la Regiduría que el asunto había sido turnado ya al ingeniero Alejandro Verduzco, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, quien hasta el momento no ha respondido.

“Llevamos un mes y medio de haber advertido del caso y en el nuevo edificio de la UAEM siguen trabajando pese a que no han presentado ningún permiso, sólo sabemos que tenían licencia para demolición y excavación, por ello es necesario que se revisen este tipo de proyectos, inversiones y acciones, pues se requiere ver si cumplen con la ley en la materia, es decir si la Ley de Desarrollo Urbano Municipal permite esta obra y luego conocer si hay un proyecto arquitectónico y todas sus ingenierías, para garantizar a la gente la movilidad adecuada”, alertó.

El edil consideró que la Universidad Autónoma del Estado de México no ha planeado bien sus edificaciones, puesto que el terreno en el que construye su segundo edificio no es el más adecuado, en tanto carece de espacios abiertos y amigables, que en caso de algún desastre no permitirían a sus ocupantes ponerse a salvo.

“No creo que la UAEM no tenga un área de gestión, ni los recursos para hacer un plan arquitectónico, más bien se han convertido en vicios el mantener sus proyectos ocultos y sin acuerdo con los ayuntamientos. En Toluca no hay ningún registro de esa obra y yo desde luego, quiero que la gente sepa que no me estaré sumando a esa simulación”, acotó.

