Nuevo catalizador reduce 95 % las fugas de hidrógeno y vuelve más segura la energía limpia

Un equipo de investigadores del Lawrence Berkeley National Laboratory y de la Universidad de California en Irvine ha logrado un avance relevante, publicado en Nature Energy, al incorporar un catalizador de recombinación de gases capaz de reducir en un 95% las fugas de hidrógeno dentro de los electrolizadores alcalinos líquidos.

El catalizador convierte el hidrógeno fugado en agua, eliminando prácticamente el riesgo de mezclas peligrosas. (Foto: Especial)

Los electrolizadores alcalinos líquidos (LAWE) separan las moléculas de agua mediante electricidad para obtener hidrógeno en un electrodo y oxígeno en el otro, pero el fenómeno conocido como hydrogen crossover provoca que parte del hidrógeno alcance la zona donde se genera oxígeno, creando un riesgo potencial de inflamación o explosión. El catalizador reduce un 95% las fugas de hidrógeno en electrolizadores, mejorando la seguridad en la producción de hidrógeno verde.

El estudio reveló que los cátodos basados en platino, aunque eficaces para acelerar la producción de hidrógeno, generan una concentración muy elevada de hidrógeno disuelto cerca del electrodo, aumentando la presión sobre el separador y favoreciendo las fugas. El equipo desarrolló un catalizador de recombinación de gases (GRC) que actúa justo cuando pequeñas cantidades de hidrógeno consiguen atravesar el separador, favoreciendo una reacción química inmediata entre el hidrógeno y el oxígeno que genera agua.

Las pruebas realizadas durante más de 1,000 horas continuas con una densidad de corriente de 1 A/cm² demostraron que el sistema mantiene el mismo rendimiento mientras reduce las fugas de hidrógeno en un 95%. Este avance es especialmente relevante porque la seguridad constituye uno de los aspectos más vigilados en instalaciones dedicadas a producir hidrógeno, y reducir los riesgos asociados a las mezclas de gases facilita el diseño de plantas más fiables. La producción de hidrógeno verde se vuelve más segura con este avance, que reduce los riesgos de inflamación o explosión.

El hidrógeno verde se ha convertido en un protagonista de la transición energética, permitiendo almacenar energía durante largos periodos y alimentar sectores como la industria pesada, el transporte marítimo, la aviación y la producción de acero y fertilizantes. La incorporación de catalizadores capaces de eliminar casi por completo las fugas de hidrógeno representa una mejora con enorme valor para el desarrollo de la economía del hidrógeno, facilitando la construcción de plantas de mayor capacidad y acelerando la integración del hidrógeno en industrias intensivas en energía. El avance acerca una producción más segura de hidrógeno verde, contribuyendo a la descarbonización de sectores difíciles de electrificar.

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