Un equipo internacional de antropólogos ha presentado nueva evidencia que confirma que Sahelanthropus tchadensis, una especie descubierta a principios de los años 2000, era bípeda. El estudio, liderado por Scott Williams de la Universidad de Nueva York y publicado en la revista Science Advances, identifica características anatómicas clave que demuestran la capacidad de caminar sobre dos piernas en este ancestro humano de siete millones de años.

Los fósiles de Sahelanthropus tchadensis fueron descubiertos en el desierto de Djurab, en Chad, por paleontólogos de la Universidad de Poitiers (Francia). El debate sobre su locomoción se intensificó hace dos décadas cuando se publicaron estudios sobre sus huesos del antebrazo (cúbitos) y su fémur, tras los análisis iniciales que se centraron en su cráneo.

La nueva investigación empleó dos métodos principales de análisis: una comparación detallada de múltiples rasgos con huesos de especies vivas y fósiles, y la morfometría geométrica 3D, una técnica que permite analizar formas con gran precisión para identificar áreas de interés anatómico. Entre las especies comparadas se incluyó al Australopithecus, un ancestro humano temprano conocido por el esqueleto «Lucy».

El análisis identificó tres características anatómicas específicas que indican bipedalismo en el Sahelanthropus. La primera y más destacada es la presencia de un tubérculo femoral, el punto de inserción del ligamento iliofemoral, el ligamento más grande y potente del cuerpo humano, vital para la marcha erguida.

Nuevo estudio prueba bipedalismo en fósil de siete millones de años. (Foto: Especial)

La segunda característica es una torsión natural en el fémur (antetorsión femoral) dentro del rango observado en homínidos, que ayuda a que las piernas apunten hacia adelante, facilitando la caminata. La tercera es la presencia de un complejo de músculos glúteos similar al de los primeros homínidos, que estabiliza las caderas durante la postura erguida, la marcha y la carrera. Los dos últimos rasgos habían sido identificados previamente, y este estudio los confirmó.

Los investigadores también descubrieron que el Sahelanthropus tenía un fémur relativamente largo en comparación con su cúbito (hueso del antebrazo). Esta proporción constituye una prueba adicional de bipedalismo, ya que los simios tienen brazos largos y piernas cortas, mientras que los homínidos tienen piernas relativamente más largas. Las piernas del Sahelanthropus, aunque más cortas que las de los humanos modernos, se asemejaban a las del Australopithecus en longitud relativa.

El profesor Scott Williams describió al Sahelanthropus tchadensis como «esencialmente un simio bípedo con un cerebro del tamaño de un chimpancé». Señaló que, a pesar de su adaptación para caminar erguido en el suelo, probablemente pasaba gran parte de su tiempo en los árboles buscando alimento y seguridad.

La conclusión del estudio es que el bipedalismo evolucionó temprano en el linaje humano, a partir de un ancestro que se parecía mucho a los chimpancés y bonobos actuales. Este hallazgo sitúa al Sahelanthropus tchadensis como el ancestro humano bípedo más antiguo confirmado hasta la fecha.

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