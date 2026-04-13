Obras en el Valle de México: Traslados de mercancía se retrasan hasta tres horas

El sector económico y la población en general han enfrentado una situación apremiante en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a las obras de rehabilitación en el Periférico Norte durante los últimos tres meses. Estas labores han interrumpido de manera considerable la cadena de proveeduría y el traslado de mercancías hacia diferentes puntos del país, señaló Raúl Chaparro Romero, presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México (ASECEM).

Chaparro denunció que el tráfico colapsado ha sido la constante, acusando la falta de un ejercicio eficiente en materia de señalamientos, cortes viales y presencia de autoridades de seguridad municipal y estatal, así como de patrullajes preventivos.

La carencia de información estratégica ha impedido que las empresas tomen precauciones para la logística de materias primas y productos terminados. Los cierres se realizan sin previo aviso ni estimaciones de duración, lo que obstaculiza la toma de decisiones operativas en una zona con alta densidad industrial.

Asimismo, señaló que los elementos de tránsito se han enfocado prioritariamente en la aplicación de infracciones, desatendiendo la movilidad. Esto ha impactado significativamente a las micro y pequeñas unidades económicas de los sectores industrial, comercial y de servicios, donde la falta de pasos peatonales y accesos garantizados aleja a los clientes de sus actividades cotidianas.

Los municipios con mayores afectaciones son Naucalpan, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán, donde los recorridos pueden prolongarse de dos a tres horas en horarios pico.

El sector empresarial espera que las obras concluyan, según lo previsto, hacia la tercera semana de abril. Esto permitirá cuantificar los daños económicos y determinar cuántas unidades de negocio estarán en condiciones de retomar sus operaciones normales.

De acuerdo con la Junta de Caminos, la intervención abarca 180 kilómetros, desde la Ciudad de México hasta la autopista México-Querétaro.

Comentarios

comentarios