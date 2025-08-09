Obtiene fiscalía Edomex sentencia de condena para dos responsables de extorsión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencias de condena para dos individuos, tras acreditar su intervención en hechos distintos de extorsión, uno de ellos registrado en Nezahualcóyotl y otro en Toluca.

Rosevelt Vázquez Rojas (Foto: Especial).

​En uno de los casos, el Órgano Jurisdiccional, tras revisar las pruebas aportadas y expuestas por el Representante Social emitió condena de 47 años y seis meses de prisión para Rosevelt Vázquez Rojas, quien en el mes de julio del año pasado se presentó ante la víctima en un inmueble en el municipio de Toluca y le solicitó dinero a cambio de no causarle daño a ella o a sus familiares. ​

​Ante las amenazas, la víctima entregó una cantidad de efectivo y cuando el probable implicado intentaba huir fue detenido por elementos de la Policía Municipal.

​En tanto que un Juez con sede en Nezahualcóyotl emitió sentencia de condena de 46 años y 3 meses de prisión para Eric Alfonso Rivera Gómez, responsable del delito de extorsión en agravio de personal de un plantel educativo ubicado en ese municipio.

Investigación y sentencia

​La investigación de la Fiscalía mexiquense estableció que el día 13 de marzo del año 2019 un directivo escolar comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes, en los cuales un individuo quien se identificó como integrante de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco, le exigió una fuerte suma económica a cambio de no causarle daño o a algún profesor del plantel. Un día después, en las instalaciones de la escuela fue hallada una cartulina con un mensaje intimidatorio como medida de presión.

​Por ello, la víctima entregó numerario al ahora sentenciado, mismo que fue capturado por elementos de la Policía Municipal, al momento en que pretendía huir.

​En ambos casos los implicados fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público y luego ingresados a Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, a disposición de un Juez, quien tras proceso legal, les dictó estas sentencias de condena.

Comentarios

comentarios