Obtiene UMF No. 63 del IMSS Estado de México reconocimiento de Calidad en Salud 2025

Con el compromiso de fortalecer la excelencia en la atención y reconocer a quienes promueven la mejora continua, se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Nacionales de Calidad en Salud 2025, otorgados por la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.
Durante la ceremonia, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 63 del IMSS Estado de México Poniente recibió un reconocimiento por haber obtenido el Premio IMSS a la Competitividad edición 2024, distinción dirigida a las unidades que demuestran altos niveles de desempeño y satisfacción del usuario. Este galardón impulsa la innovación y el perfeccionamiento permanente de los servicios mediante la aplicación del Modelo de Competitividad institucional.
La unidad médica ha obtenido el Premio IMSS a la Competitividad en dos ocasiones, en 2022 y 2024, gracias a la implementación de estrategias que fortalecen la atención. Entre ellas destaca “Turnifila”, mecanismo que organiza y distribuye a las personas que requieren consulta de Medicina Familiar sin cita previa, reduciendo de manera significativa los tiempos de espera.
Otra iniciativa reconocida es “Diabetes controlada, una vida libre y sana”, que favorece el control metabólico de pacientes diabéticos para disminuir complicaciones. Un equipo multidisciplinario da seguimiento puntual durante un periodo de tres meses para fortalecer su adherencia y reincorporarlos a su control habitual.
Asimismo, sobresale la práctica “MejorIMSS, mejoras tú, mejoramos todos”, que promueve la documentación, análisis y seguimiento de propuestas de acciones correctivas e innovaciones realizadas por las y los trabajadores, fortaleciendo los procesos internos y el clima organizacional.
Con esta distinción, la UMF No. 63 se consolida como referente nacional en buenas prácticas en salud y refrenda su compromiso con las más de 185 mil 300 personas derechohabientes que atiende, ofreciendo servicios bajo estándares de calidad y mejora continua.