Obtiene UMF No. 63 del IMSS Estado de México reconocimiento de Calidad en Salud 2025

Con el compromiso de fortalecer la excelencia en la atención y reconocer a quienes promueven la mejora continua, se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Nacionales de Calidad en Salud 2025, otorgados por la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.

La UMF aplica mejoras que elevan la calidad de atención para más de 185 mil derechohabientes.

Durante la ceremonia, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 63 del IMSS Estado de México Poniente recibió un reconocimiento por haber obtenido el Premio IMSS a la Competitividad edición 2024, distinción dirigida a las unidades que demuestran altos niveles de desempeño y satisfacción del usuario. Este galardón impulsa la innovación y el perfeccionamiento permanente de los servicios mediante la aplicación del Modelo de Competitividad institucional.

La unidad médica ha obtenido el Premio IMSS a la Competitividad en dos ocasiones, en 2022 y 2024, gracias a la implementación de estrategias que fortalecen la atención. Entre ellas destaca “Turnifila”, mecanismo que organiza y distribuye a las personas que requieren consulta de Medicina Familiar sin cita previa, reduciendo de manera significativa los tiempos de espera.

Otra iniciativa reconocida es “Diabetes controlada, una vida libre y sana”, que favorece el control metabólico de pacientes diabéticos para disminuir complicaciones. Un equipo multidisciplinario da seguimiento puntual durante un periodo de tres meses para fortalecer su adherencia y reincorporarlos a su control habitual.

Asimismo, sobresale la práctica “MejorIMSS, mejoras tú, mejoramos todos”, que promueve la documentación, análisis y seguimiento de propuestas de acciones correctivas e innovaciones realizadas por las y los trabajadores, fortaleciendo los procesos internos y el clima organizacional.

Con esta distinción, la UMF No. 63 se consolida como referente nacional en buenas prácticas en salud y refrenda su compromiso con las más de 185 mil 300 personas derechohabientes que atiende, ofreciendo servicios bajo estándares de calidad y mejora continua.

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