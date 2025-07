Obtienen segunda vinculación a proceso en contra de presunto extorsionador

José Luis “N”, alias “El Mimoso”, identificado como “líder” y coordinador regional en el Estado de México de la organización social (sindicato) autodenominada “Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS)”, fue vinculado a proceso por el delito de extorsión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su probable intervención en ese ilícito.

El detenido estaba identificado como “líder” y coordinador regional en el Edoméx de la organización social autodenominada “Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales” y estaría relacionado con la comisión de diversos hechos delictivos como despojo y contra la propiedad en el Edoméx.

Durante la audiencia, el Órgano Jurisdiccional, después de revisar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, determinó iniciar proceso legal contra este individuo, además le fijó medida cautelar de prisión preventiva.

El ilícito por el cual es indagado se registró el pasado 23 de junio, cuando en conjunto con Pilar Noemí “N”, alias “La Güera” -quien también ya fue vinculada a proceso por estos hechos- y dos individuos más, arribaron a un inmueble ubicado en la calle 21, de la colonia Valle de Los Reyes, en el municipio de La Paz.

José Luis “N” se aproximó a la víctima y le habría indicado “…Mira hijo tu p… m…, al ch… queremos tu casa, va a ser por las buenas o por las malas…te doy esta semana para que me dejes la casa vacía si no quieres que te cargue la v…, te mato a ti y tu p… familia, por si no lo sabes somos del grupo la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales”.

En tanto que Pilar Noemí “N”, presumiblemente le dijo a la víctima “Nos vale m… si no tienes a donde caerle, te vamos a meter un plomazo, porque si por las buenas no te sales, te sales por pies por delante, nosotros no nos andamos con m…”.

Luego de haber amedrentado a la víctima, los probables implicados huyeron del lugar a bordo de una camioneta.

Esta es la segunda vinculación a proceso que obtiene la Fiscalía estatal en contra de este individuo, ya que hace unos días, también fue iniciado un proceso legal en su contra por una extorsión registrada el pasado 15 de junio, cuando arribó a un inmueble ubicado en la colonia Coatepec, en el municipio de Ixtapaluca y habría amenazado con un arma de fuego al inquilino de esa vivienda y presumiblemente le exigió la cantidad de 500 mil pesos a cambio de que “ya no invadiera su inmueble” ubicado en la calle Atlipac, colonia Ampliación Magdalena, en el municipio de La Paz.

Cabe mencionar que el pasado 1 de julio, José Luis “N” fue capturado en la Ciudad de México, por elementos de la Guardia Nacional (GN), de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Fiscalía General de esa entidad (FGJ CDMX) y posteriormente fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, a disposición de un Juez, no obstante, debe ser considerado inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

José Luis “N” era considerado objetivo de esta Fiscalía dentro de la Operación “Restitución”, ya que, de acuerdo con las indagatorias, en conjunto con integrantes de su organización, habría realizado acciones de manera individual o colectiva que favorecieron a terceros para ocupar de propia autoridad y sin tener derecho a ello, casas habitación, locales comerciales, naves industriales o predios en municipios de la región oriente de la entidad.

Este sujeto, se dedicaba a la comisión de delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones y robos, de igual forma es indagado por presumiblemente cometer despojos, invasión de terrenos ejidales y venta fraudulenta de lotes, en la región del municipio de La Paz.

Adicionalmente, la Fiscalía Edoméx investiga su relación con autoridades del orden municipal de anteriores ayuntamientos en la región Oriente de la entidad, principalmente de La Paz, para su protección, encubrimiento o la comisión de hechos delictivos.

Información de la Fiscalía Edoméx estableció que José Luis “N”, alias “El Mimoso”, en conjunto con Pilar Noemi “N”, alias “La Güera”, estarían relacionados con despojos en la comunidad Lomas de San Sebastián, en el municipio de La Paz. Ambas personas se ostentaban como “luchadores sociales” y controlaban grupos de mototaxistas, tianguistas e invasores, a quienes utilizaban como “grupos de choque”.

