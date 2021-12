“Ocho de cada diez”, el reflejo de la impunidad en México

A salas mexicanas ha llegado la película “Ocho de cada diez”, un drama policiaco que refleja la injusticia en nuestro país en donde la que la mayor parte de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad. La trama cruza las historias de dos personajes. Aurelio, interpretado por Noé Hernández es un hombre que sufre la pérdida de su joven hijo y en busca de justicia se enfrenta a la burocracia mexicana sin recibir respuestas, por lo que decide tomar el asunto en sus manos.

En una situación similar se encuentra el personaje de Citlalli quien a pesar de vivir un momento demasiado complicado es una mujer que nunca se victimiza aun cuando sufre de violencia y se encuentra en una situación vulnerable, así lo aseguró en entrevista telefónica para Así Sucede Daniela Schmidt, actriz que da vida a Citlalli.

“Citlalli es un personaje que me ha dejado tantas enseñanzas porque es un personaje que a pesar de estar viviendo un momento muy duro, muy crudo, muy fuerte en la vida, mantiene su corazón blanco, intacto. Y es capaz de quitarse lo poquito que tiene para dárselo a la persona que tiene al lado que lo necesita; siempre con una sonrisa y con ganas de ayudar a los demás, con un corazón bondadoso a pesar de que podría simplemente encerrarse en sí misma y no voltear a ver nada más a su alrededor que alo que ella necesita. Es una mujer que nunca se victimiza, ni por su condición de mujer, ni por su condición de calle, ni por su condición de abondo, ni de violencia ni de todas las cosas que le suceden en la vida. Nunca está pidiendo limosna, ni tampoco queriendo causar lástima, sino simplemente actuando desde la dignidad más profunda de la que es capaz”, señaló la actriz.

Al igual que Aurelio, Citlalli se enfrenta a la incompetencia de las autoridades mexicanas y decide tomar el caso en sus propias manos.

Daniella Schmidt especificó que la película se filmó en la Ciudad de México en 2018, principalmente en el Centro Histórico y resaltó la importancia que el lugar tiene en la historia al grado de considerarlo como un personaje más en la trama.

“La película ‘Ocho de cada diez’ se filmó enteramente en el centro de la Ciudad de México. De hecho, el Centro de la Ciudad de México es un personaje en la película.

Filmamos en el Zócalo capitalino en el último grito del sexenio de Enrique Peña Nieto, esa secuencia es una secuencia que vale mucho la pena ver y analizarla porque está grabada completamente en vivo, no hay extras, estamos nada más Noé (Hernández) y yo, los actores haciendo nuestra secuencia pero con una camarita de los más discreta, no hay iluminación, no hay crew, no hay nada más que nosotros, el director, el fotógrafo y la asistente de dirección, mientras estaba sucediendo el Grito (de Independencia) en vivo y en directo”, explicó.

“Ocho de cada diez” fue una de las tantas películas que tuvo que retrasar su estreno en pantallas de cine debido a la pandemia. Sin embargo, tuvo la oportunidad de formar parte de diversos festivales de cine internacional como el de Varsovia y el Festival de Islandia, así como festivales nacionales como el de Guadalajara, Durango y Zacatecas.

La película dirigida por Sergio Umansky cuenta también con las actuaciones de Raúl Briones y Edgar Coward. Cabe mencionar que Noé Hernández obtuvo el Premio Ariel en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en “Ocho de cada diez”.

Este fin de semana el filme llegó a varias salas del país, entre ellas la Cineteca Mexiquense por lo que tendrá funciones este sábado 11 y domingo 12 de diciembre a las 18:00 y 16:15 horas, respectivamente. De igual forma se proyectará el martes 14 y miércoles de diciembre a las 16:15 ambas funciones.

