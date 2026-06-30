Ocoyoacac blinda sus bosques, coordinan operativos contra la tala clandestina con Xalatlaco

Nancy Valdés, presidenta municipal de Ocoyoacac, señaló que se ha trabajado de manera específica con los gobiernos federal y estatal en materia de seguridad para combatir la tala clandestina. Detalló que se están impulsando acciones para la verificación de camionetas, la revisión de permisos y la constatación de si la madera extraída de diferentes puntos es producto de la tala ilegal o de aprovechamientos forestales autorizados.

Nancy Valdés, presidenta municipal de Ocoyoacac.

Indicó que en esta labor ha sido fundamental la participación de los comisariados ejidales, en un trabajo coordinado con las autoridades y enfocado principalmente en comunidades como San Pedro Atlapulco, que ha enfrentado problemas en la materia.

“Hay zonas donde ha habido esta tala, principalmente en el municipio de Xalatlaco, y es una franja considerable que está siendo monitoreada porque está pegada justo a nuestro municipio”, explicó la alcaldesa.

Xalatlaco es otro de los puntos en los que se ha mantenido una acción coordinada, debido a que se han presentado zonas particulares con un alto nivel de deforestación. Al momento, la zona afectada se estima en más de un kilómetro, por lo que se están llevando a cabo acciones de reforestación impulsadas tanto por el gobierno municipal como por la iniciativa privada para la recuperación del área.

Estrategia digital de seguridad El municipio, además, ha desarrollado una estrategia para combatir la inseguridad a través de la aplicación “Vive Ocoyoacac”. Esta herramienta digital permite la presentación de denuncias, la atención de emergencias y cuenta con un botón de pánico conectado directamente al centro de control y comando. Asimismo, ofrece datos prácticos en materia comercial, turística y artesanal para los usuarios.

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