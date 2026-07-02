Odontología de precisión: qué aportan el flujo digital y la inteligencia artificial al tratamiento dental

Durante décadas, colocar un implante dental dependió en gran medida de la pericia manual del cirujano y de su capacidad para interpretar radiografías en dos dimensiones. Hoy, ese mismo procedimiento empieza mucho antes de entrar en el quirófano: en una pantalla, sobre un modelo tridimensional del paciente. La transformación digital de la odontología ha cambiado no solo las herramientas, sino la forma misma de planificar, ejecutar y prever un tratamiento.

Mediante escáneres intraorales y tomografías de haz cónico (CBCT), los especialistas obtienen un modelo digital detallado de la anatomía oral (Foto: Especial).

La base de esta revolución son las imágenes tridimensionales. Mediante escáneres intraorales y tomografías de haz cónico (CBCT), los especialistas obtienen un modelo digital detallado de la anatomía oral, que sustituye a los antiguos moldes y a la radiografía plana. Sobre ese modelo se diseña la intervención y se determina la posición exacta de cada implante antes de tocar al paciente.

Es lo que se conoce como cirugía guiada: a partir de la planificación digital se fabrican guías impresas en 3D que trasladan el plan virtual a la boca del paciente con precisión milimétrica. La literatura científica viene documentando cómo este enfoque reduce la variabilidad entre profesionales y mejora la previsibilidad, especialmente en casos anatómicamente complejos. El cirujano llega al quirófano habiendo «ensayado» la intervención, lo que cambia por completo la gestión del riesgo.

El papel emergente de la inteligencia artificial

A ese flujo digital se ha sumado, en los últimos años, la inteligencia artificial. Los algoritmos de segmentación automática identifican en segundos estructuras críticas —hueso, nervios, senos maxilares— que antes había que delimitar manualmente, y ayudan a proponer la distribución óptima de los implantes. La IA empieza también a aplicarse en la detección de caries en radiografías, en el trazado del conducto mandibular y en la simulación de resultados antes de iniciar el tratamiento.

Los datos acompañan a esa promesa. Una revisión publicada en 2025 en la revista Journal of Dentistry, basada en el análisis de más de un centenar de estudios, subraya el impacto de la IA en la mejora del diagnóstico, la planificación de tratamientos y la experiencia del paciente. Algunos ensayos recientes apuntan, además, a que las guías quirúrgicas diseñadas con apoyo de IA reducen las desviaciones respecto a las guías convencionales y acortan los tiempos de planificación, aunque los autores insisten en que se trata de una tecnología todavía en evolución.

Por qué la IA no sustituye al profesional

Aquí conviene un matiz que la comunidad científica repite de forma unánime: la inteligencia artificial no sustituye al profesional. Automatiza tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo —medir, segmentar, clasificar imágenes— y, al hacerlo, libera al clínico para lo que ninguna máquina puede asumir: interpretar el conjunto del caso, decidir y responsabilizarse del resultado. Y a ese reparto se le añaden retos nada menores, como la protección de los datos sanitarios y la necesidad de validar clínicamente cada herramienta antes de confiar en ella.

La experiencia, todavía insustituible

Ese equilibrio entre tecnología y criterio es precisamente lo que defienden los profesionales que llevan años aplicando estos flujos. Centros pioneros en implantología digital en España, como Clínica CIRO —cuyos especialistas colaboran como docentes en la Universidad Europea de Madrid y en la New York University—, integran escáner, planificación 3D y laboratorio digital propio dentro de un mismo proceso, lo que les permite controlar cada etapa sin depender de terceros.

«La tecnología nos da una precisión que hace veinte años era impensable, pero el dato no decide por sí solo. La IA y la planificación digital son herramientas extraordinarias siempre que estén al servicio del criterio médico, no al revés. Quien interpreta el caso y asume la responsabilidad sigue siendo el clínico», apunta el Dr. Jaime Jiménez García, especialista en implantología digital y docente en la New York University.

Esa combinación —escáneres, planificación tridimensional, cirugía guiada y, cada vez más, inteligencia artificial— es la que sostiene el trabajo diario de el equipo de Clínica CIRO y de otros centros que han hecho del flujo digital su forma de trabajar.

Hacia dónde va la odontología

Los beneficios del modelo son ya medibles: menos pasos manuales y, por tanto, menor margen de error; tiempos quirúrgicos más cortos; postoperatorios más controlados y un pronóstico más trazable, lo que también facilita documentar y auditar cada caso.

Quedan desafíos —la formación continua frente a un software que evoluciona muy rápido, la interoperabilidad entre sistemas y la protección de datos—, pero la dirección parece clara: menos incertidumbre, mayor personalización y tratamientos más predecibles. La precisión, en odontología, ha dejado de ser una aspiración para convertirse en un método.

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