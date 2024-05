OFiT celebrará aniversario de la Novena Sinfonía de Beethoven

Este 7 de mayo se cumplen 200 años del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven, el recinto en el que se escuchó por primera vez esta obra fue Theater am Kärntnertor de Viena, Austria. Considerada como un himno universal de la fraternidad, la Novena Sinfonía es una de las obras más grandes de todos los tiempos, además de que fue la última sinfonía completa del reconocido compositor alemán.

El concierto en el que la Orquesta Filarmónica de Toluca interpretará la Novena Sinfonía de Beethoven será este martes 7 de mayo a las 19:00 horas en la Catedral toluqueña. El acceso será gratuito.

Alrededor de todo el mundo, se celebrará este bicentenario con diversos conciertos y en la capital mexiquense la encargada de interpretar la sinfonía declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2002 por la UNESCO será la Orquesta Filarmónica de Toluca con una presentación en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad: la Catedral de Toluca.

En entrevista para Así Sucede, Gerardo Urbán y Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca, indicó que en este concierto también participará el Ensamble de Voces del Ayuntamiento de Toluca, el Coro Juvenil de Toluca; el Coro Opus 11 y el Coro del Conservatorio Nacional.

“La humanidad justamente, en la época de Beethoven, a travesaba un periodo histórico importante. Acababa de pasar la Revolución Francesa, se empezaba a tener ideales de por qué seguir siendo lo que somos, ser hermanos, vivir juntos. Los filósofos hablaban de la importancia del ser, por qué tenemos qué ser y por qué preocuparnos por ser mejores. ¡Qué curioso que un músico sea quien haya codificado este mensaje tan extraordinario que hasta hoy sigue siendo fundamental para la humanidad! Beethoven, justamente, hace 200 años, el 7 de mayo de 1824, estrenaba su Novena Sinfonía; la estrenaba después de una vida verdaderamente compleja. Hay que pensar que Beethoven perdió el oído a una edad bastante prematura, el sentido de su cuerpo porque tenía que ser el más fino de todos, le había faltado. En ese momento se dio cuenta que ya no iba a escuchar su música, que iba a vivir prácticamente en soledad, rodeado solamente de gestos, de cosas que él ya no podría escuchar. Es por eso que toma una decisión extraordinaria, noble, generosa, una decisión de escribir su música, la que él no iba a poder escuchar, una música que podría escuchar el resto de la humanidad”, explicó.

Por otro lado, el director de la OFiT anunció que esta semana la orquesta tendrá un segundo concierto con cual celebrará a las mamás interpretando música de los 80’s; 90’s y parte de los 2000’s; canciones que volvieron famosas intérpretes femeninas como Yuri; Daniela Romo; Amanda Miguel; Flans; Mon Laferte; Flans; entre otros.

El concierto ‘Celebrando a mamá” se llevará a cabo este jueves 9 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro Morelos de la capital mexiquense y el acceso será libre limitado a la capacidad del recinto.

