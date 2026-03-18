OFiT pide a la gobernadora Delfina Gómez intervenir para su regreso al Teatro Morelos

Durante años, la Orquesta Filarmónica de Toluca ha tenido diversas sedes para sus conciertos, desde sitios como Centro Tolzú, la Sala Felipe Villanueva; el Edificio de Rectoría hasta el Teatro Morelos, recinto que durante los últimos años se convirtió en la sede principal de la OFiT. Sin embargo, este 2026 la situación cambió, obligando a la orquesta buscar sedes alternas para sus conciertos.

Gerardo Urbán aseguró que el ayuntamiento toluqueño ha realizado las gestiones correspondientes ante el DIFEM, sin embargo, consideró necesaria la intervención de la gobernadora Delfina Gómez (Foto: Especial).

Gerardo Urbán y Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca, indicó en entrevista para Así Sucede que se trata de un tema que involucra la DIF estatal, instancia encargada de la administración del teatro. Al cuestionarle sobre el posible regreso de la Orquesta Filarmónica de Toluca al Teatro Morelos, su director reconoció que aún no hay fecha. Ante esta situación hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez para resolverla y permitir el regreso de la Orquesta Filarmónica de Toluca con sus espectáculos manteniendo el acceso gratuito a los mismos.

“Ha sido muy complicado este año que la orquesta se presente en el Teatro Morelos. Es una situación muy delicada y un poco frustrante. Ojalá que pronto la gobernadora del estado de México, la maestra Delfina Gómez, intervenga y se pueda llegar a un acuerdo para que la orquesta pueda seguir en un espacio que es natural porque el Teatro Morelos nos permite tener las condiciones para recibir a nuestro público. Lamentablemente, al día de hoy no tenemos un cuándo; esperamos que esto se resuelva rápidamente y que la gobernadora, el gobierno del estado tome cartas en el asunto”, señaló.

Gerardo Urbán aseguró que el ayuntamiento toluqueño ha realizado las gestiones correspondientes ante el DIFEM, sin embargo, consideró necesaria la intervención de la gobernadora Delfina Gómez para que la orquesta regrese al Teatro Morelos bajo el entendido de que no todas las personas tienen la posibilidad de pagar un boleto y acceder a espectáculos culturales. Aseguró que entiende la necesidad de recaudar fondos a través del teatro, sin embargo, destacó que la gran parte de los espectáculos de la Orquesta Filarmónica de Toluca son gratuitos.

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