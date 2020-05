Ofrece Bronco concierto virtual

Como parte de una iniciativa que lleva por nombre Unidos X México, impulsada por una reconocida marca de cerveza, la agrupación Bronco ofreció un concierto a través de streaming en la que complacieron a sus fans interpretando algunos de sus éxitos.

Bronco interpretó varios de sus éxitos durante una transmisión en vivo.

Foto: Facebook Bronco.

El grupo liderado por Lupe Esparza, inició aclarando que el show se llevó a cabo con todas las medidas sanitarias correspondientes pues consideraron que cuidar de la salud es lo principal en este momento. El cantante destacó que este fue el primer encuentro que la agrupación tiene, después de dos meses desde el inicio de la campaña de Sana Distancia.

Antes de la presentación musical, los integrantes de la agrupación que se formó a finales de la década de los 70 hablaron sobre cómo han vivido este periodo de resguardo y aseguraron que este tiempo lo han dedicado a preparar la nueva producción de Bronco que, si las circunstancias lo permiten, será lanzada en los próximos meses.

Durante la transmisión vía Facebook, los músicos hablaron también sobre algunas anécdotas de sus presentaciones, algunos aspectos familiares y reconocieron que sus mayores temores son la inseguridad y los desastres naturales.

“Como personas comunes que somos tenemos temores. Sabemos que no todo es felicidad, sabemos que el éxito, cuando lo logras alcanzar después de mucho tiempo, casi nadie lo perdona. Tenemos un temor tal vez escondidito porque no navegamos con esa bandera de temor porque sino no viviríamos lo que estamos viviendo, nuestro camino, nuestra carrera pero por ejemplo las cosas comunes cuando salimos de casa y viajamos en carretera, tomamos un avión y obviamente siempre hay un riesgo latente; el cual tratamos de ignorarlo. Tenemos miedo a la inseguridad, tenemos miedo a los terremotos; cuando estamos en México no dejan de inquietarnos y nada más estamos vigilando que las lámparas nos e muevan. Tenemos los temores comunes que yo creo todos tenemos pero que tenemos que dejarlos a un lado”, reconoció Lupe Esparza.

Posterior a esta declaración, inició un breve concierto que arrancó con el tema “Que no quede huella”, continuaron con la canción “Libros tontos” y algunos de sus temas recientes como “Doctor”, autoría de José Luis Roma.

Bronco interpretó la canción “Quiéreme como te quiero”, al finalizarla, Lupe Esparza recordó que mientras componía el tema en la ciudad de Los Ángeles, California, justo en ese momento se registró un sismo muy fuerte en aquella ciudad.

“Que no quede huella”, “El golpe traidor”, “Oro”, “Zapatos de tacón”, “Adoro”, fueron algunos de las canciones que la agrupación originaria de Apodaca, Nuevo León, interpretó a lo largo de la transmisión. “Sergio el bailador” fue el tema con el que concluyó el concierto virtual, aunque Bronco no se despidió sin antes pedir a sus seguidores quedarse en casa para proteger su salud y Lupe Esparza pidió no bajar la guardia ante la actual situación.

