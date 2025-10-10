Ofrece Toluca movilidad segura y planificada para los conciertos estelares en la explanada del Mercado Juárez

El gobierno municipal de Toluca que preside Ricardo Moreno, impulsa un plan integral de movilidad segura durante la Feria y Festival del Alfeñique 2025, al implementar el Alfeñique Bus, así como líneas y paraderos específicos que llevarán a los asistentes a sus destinos, con costo del pasaje.

Los servicios de transporte público operarán de manera ordenada y con cobro correspondiente, acercando a los asistentes a la zona del evento (Foto: Especial).

La Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana de Toluca prepara la movilidad para el primero de once conciertos estelares y que inicia este 16 de octubre con la presentación del grupo Los Tucanes de Tijuana.

Explicó que el Alfeñique Bus funcionará como un servicio especial con dos rutas, siendo los siguientes circuitos: Centro–Mercado Juárez y Galerías Toluca– Mercado Juárez, garantizando, un flujo continuo de transporte desde las 18:00 a 20:30 horas y reanudará de 22:00 a 24:00 horas, con el fin de facilitar el arribo y retorno de los asistentes.

Además de los paraderos específicos de transporte público que saldrán del Mercado Juárez hacia los diferentes destinos a partir de las 22:00 horas, una vez concluidos los conciertos. Esta alternativa tendrá un costo.

Asimismo, se contará con un biciestacionamiento, seguro y cerrado, con capacidad para más de 300 bicicletas, ubicado en el Parque Luis Donaldo Colosio, siendo la bicicleta el único modo de transporte que no tendrá ningún costo.

Del mismo modo se habilitarán dos moto estacionamientos con costo, ubicados sobre Paseo Fidel Velázquez, uno junto a la Estación Central de Bomberos y otro en el centro comercial Bazar Pericoapa.

Para los automovilistas, existirán dos opciones de estacionamiento, la primera está formada por siete zonas aledañas al Mercado Juárez para estacionamiento, espacios que contarán con seguridad antes, durante y después de los eventos. La segunda son estacionamientos sedes que estarán conectados a través del Alfeñique Bus que circulará hacia la explanada del Mercado Juárez.

Este sistema de conexión permitirá que más de 3 mil 200 vehículos circulen de forma ordenada en las inmediaciones del evento, además de fomentar el uso de transporte alternativo y reducir el congestionamiento vial.

Cabe recalcar que habrá presencia permanente de la Policía Municipal en los puntos de estacionamiento y zonas de acceso, ofreciendo vigilancia, prevención del delito, y apoyo a peatones y conductores.

Además, los visitantes podrán caminar por Senderos Seguros, los cuales son trayectos peatonales iluminados, señalizados y custodiados, que conecta las áreas del evento y garantiza un tránsito seguro y cómodo para todas las personas.

Con estas acciones, Toluca consolida una estrategia de movilidad planificada, segura y accesible, que fortalece la experiencia de la Feria y Festival del Alfeñique 2025, garantizando desplazamientos eficientes y ordenados para todas y todos.

