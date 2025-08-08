Ofrece Toluca talento, seguridad, ubicación estratégica y ventajas únicas para la industria

El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, subrayó la importancia de continuar con acciones precisas que generen las condiciones para que esta capital sea atractiva a nuevas inversiones.

Visita Ricardo Moreno Planta Vento Motorcycles

En un encuentro con directivos de la Planta Vento Motorcycles ubicada en Toluca Park II, el alcalde destacó que su gobierno trabaja para generar condiciones óptimas que impulsen el arraigo de las industrias y el bienestar de sus trabajadores.

Uno de los compromisos prioritarios del Gobierno municipal es fortalecer la seguridad en los parques industriales, así como mejorar el entorno urbano con acciones de poda de arbolado y mantenimiento de luminarias, pues la estrategia es integral y se requiere mejorar la calidad de vida de quienes hacen posible el desarrollo económico en el municipio.

Moreno Bastida reconoció que Toluca posee una serie de ventajas competitivas que la vuelven una opción estratégica única en el país, por mencionar algunas; cuenta con la red más amplia de unidades académicas de nivel superior, entre universidades y tecnológicos, con suficiente energía, agua, lo que representa una poderosa herramienta para atraer inversiones.

Uno de los casos ejemplares es el de Vento Motorcycles México, cuyo Director de Operaciones, Eduardo Galindo Pliego, aseguró que establecerse en Toluca ha sido una decisión acertada por las múltiples ventajas que ofrece la capital, desde su ubicación estratégica, operatividad eficiente y capital humano capacitado, por lo que en esta ciudad es donde la marca ha decidido consolidar el centro de sus operaciones convencidos de que es un entorno favorable para continuar creciendo y consolidarse, pues en lo que va del año, la marca ha generado 4,500 empleos directos.

Durante la reunión estuvieron presentes también la Directora General de Desarrollo Económico, Ana Yolanda Esquivel; el titular de Seguridad y Protección, Jorge Alberto Ayón; el Director General de Servicios Públicos, Gustavo Anaya; la Directora de Gestión del Capital Humano de Vento, Claribel Lara, y el Gerente de Planta, Irving Bernal Sánchez, quienes coincidieron en que el trabajo coordinado entre autoridades e industria es importante para seguir posicionando a Toluca como un motor económico nacional. ⁠

Comentarios

comentarios