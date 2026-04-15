Ofrecerá GEM becas con apoyo integral para maestría y doctorado en Polonia

El gobierno del Estado de México, a través del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), y la Universidad de Gdansk, en Polonia, firmaron un convenio de colaboración académica para el periodo 2026–2029, que permitirá a mexiquenses cursar estudios de maestría y doctorado en Europa con apoyos integrales, además de consolidar la cooperación científica y el desarrollo de proyectos conjuntos.

Firman acuerdo COMECyT y la Universidad de Gdansk para consolidar la colaboración científica internacional y la formación de talento especializado (Foto: Especial).

Como parte de la política educativa del gobierno estatal, este acuerdo ampliará las oportunidades de formación especializada en el extranjero y consolidará vínculos académicos internacionales que contribuirán al desarrollo científico y tecnológico de la entidad.

El convenio, impulsado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI), a cargo de Miguel Ángel Hernández Espejel, establece un esquema de becas que cubrirá manutención mensual de hasta 24 mil pesos para maestría y 26 mil pesos para doctorado; seguro médico y de responsabilidad civil; apoyo para gastos de traslado; así como el pago de matrícula y supervisión académica.

Al respecto, Víctor Daniel Ávila Akerberg, director General del COMECyT, informó que la Universidad de Gdansk brindará facilidades de alojamiento, acceso a infraestructura especializada y acompañamiento institucional.

Asimismo, el acuerdo contempla procesos de selección conjuntos, lineamientos en materia de propiedad intelectual y mecanismos de seguimiento que garantizarán la transparencia y continuidad del programa, así como la vinculación entre instituciones académicas y centros de investigación del Estado de México con equipos científicos en Europa.

La Universidad de Gdansk destaca a nivel internacional por su infraestructura científica en áreas como biología, química, biotecnología y ciencias del mar, además de su participación en redes globales de investigación. Cuenta con más de mil 800 investigadores en 21 disciplinas y mantiene colaboración con especialistas de alto nivel en campos de frontera como las tecnologías cuánticas.

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