Ofrenda de día de muertos: Velas y veladoras

Las formas en que se representa el recuerdo de los que se han ido antes que nosotros, varía dependiendo del lugar donde nos encontremos, pero si hablamos de la ofrenda de día de muertos, uno de los elementos que no puede faltar, es la flama en una vela, o en una veladora.

Esta flama significa «la luz» que guía a las ánimas para que puedan llegar a sus antiguos lugares y también alumbra el regreso a su morada (Foto: Especial).

De hecho, antes de la prevalencia de la cera, los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote, que se extraen de una especie de pino, el cual, de manera natural se encuentra impregnado de una resina que arde con facilidad.



Esta flama significa «la luz» que guía a las ánimas para que puedan llegar a sus antiguos lugares y también alumbra el regreso a su morada.

Y si hablamos de algunas comunidades de los pueblos originarios, cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que se coloca en la ofrenda, dependerá, de las almas que quiera recibir la familia.

En algunos lugares los candeleros que son colocados en la ofrenda, lucen en color morado en señal de duelo; en otras zonas se ponen en cruz, representando los cuatro puntos cardinales, de manera que el ánima pueda alumbrarse y no perder el camino y así, no perder su casa…

“El difunto al que no se le ponen su vela, para irse alumbrando se lleva su dedo prendido”

El simbolismo de quemarse a sí mismo al no contar con una vela, es la extinción total del recuerdo.

Comentarios

comentarios