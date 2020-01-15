ONEFA da a conocer Calendario de la Intermedia 2020

La Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano dió a conocer el calendario que regirá la próxima temporada de Categoría Intermedia 2020.
Destaca la permanencia de Potros Salvajes UAEM en Conferencia Jacinto Licea Mendoza, quienes enfrentarán a Pumas CU, Linces UVM, Burros Blancos IPN, Leones UAMN, Cheyenes IPN, Pumas Acatlán, y Águilas Blancas. Para los equinos el inicio de temporada será el 7 de marzo cuando visiten a Burros Blancos IP.
Esta temporada hará su debut el equipo de Panteras Siglo XXI en la Conferencia Uriel F. González Moreno.
Aquí te presentamos el calendario completo:
CONFERENCIA Jacinto Licea Mendoza
1ª JORNADA
DIA FECHA HORA LUGAR LOCAL VISITANTE
VIERNES 06-mar 19:00 J. O. M. UVM / LINCES UNAM / PUMAS
SABADO 07-mar 11:00 WILFRIDO MASSIEU IPN / BURROS BLANCOS UAEM / POTROS SALVAJES
SABADO 07-mar 12:00 CUEVA DE LEON UAMN / LEONES UNAM / PUMAS ACATLAN
SABADO 07-mar 15:00 WILFRIDO MASSIEU IPN / CHEYENNES IPN / AGUILAS BLANCAS
BYE UANL / A. TIGRES
2ª JORNADA
DIA FECHA HORA LUGAR LOCAL VISITANTE
VIERNES 13-mar 19:00 GASPAR MASS UANL / A. TIGRES UVM / LINCES
SABADO 14-mar 11:00 SANTO TOMAS IPN / AGUILAS BLANCAS UNAM / PUMAS
SABADO 14-mar 12:00 CUEVA DE LEON UAMN / LEONES IPN / BURROS BLANCOS
BYE UNAM / PUMAS ACATLAN, IPN / CHEYENNES Y UAEM / POTROS SALVAJES
3ª JORNADA
DIA FECHA HORA LUGAR LOCAL VISITANTE
VIERNES 20-mar 17:00 R. T. M. UNAM / PUMAS UAEM / POTROS SALVAJES
SABADO 21-mar 11:00 SANTO TOMAS IPN / AGUILAS BLANCAS UANL / A. TIGRES
SABADO 21-mar 12:00 CUEVA DEL LEON UAMN / LEONES IPN / CHEYENNES
SABADO 21-mar 12:00 FES ACATLAN UNAM / PUMAS ACATLAN IPN / BURROS BLANCOS
BYE UVM / LINCES
4ª JORNADA
DIA FECHA HORA LUGAR LOCAL VISITANTE
VIERNES 27-mar 19:00 GASPAR MASS UANL / A. TIGRES IPN / CHEYENNES
VIERNES 27-mar 19:00 J. J. PICHARDO UAEM / POTROS SALVAJES UAMN / LEONES
VIERNES 27-mar 19:00 J. O. M. UVM / LINCES IPN / BURROS BLANCOS
SABADO 28-mar 12:00 FES ACATLAN UNAM / PUMAS ACATLAN IPN / AGUILAS BLANCAS
BYE UNAM / PUMAS
5ª JORNADA
DIA FECHA HORA LUGAR LOCAL VISITANTE
VIERNES 03-abr 17:00 R. T. M. UNAM / PUMAS UAMN / LEONES
VIERNES 03-abr 19:00 J. J. PICHARDO UAEM / POTROS SALVAJES UANL / A. TIGRES
SABADO 04-abr 11:00 SANTO TOMAS IPN / AGUILAS BLANCAS UVM / LINCES
SABADO 04-abr 12:00 WILFRIDO MASSIEU IPN / CHEYENNES UNAM / PUMAS ACATLAN
BYE IPN / BURROS BLANCOS
6ª JORNADA
DIA FECHA HORA LUGAR LOCAL VISITANTE
VIERNES 17-abr 17:00 R. T. M. UNAM / PUMAS UANL / A. TIGRES
VIERNES 17-abr 19:00 J. J. PICHARDO UAEM / POTROS SALVAJES UNAM / PUMAS ACATLAN
SABADO 18-abr 11:00 WILFRIDO MASSIEU IPN / CHEYENNES UVM / LINCES
SABADO 18-abr 15:00 WILFRIDO MASSIEU IPN / BURROS BLANCOS IPN / AGUILAS BLANCAS
BYE UAMN / LEONES
7ª JORNADA
DIA FECHA HORA LUGAR LOCAL VISITANTE
VIERNES 24-abr 19:00 J. O. M. UVM / LINCES UAEM / POTROS SALVAJES
VIERNES 24-abr 19:00 GASPAR MASS UANL / A. TIGRES UAMN / LEONES
SABADO 25-abr 12:00 FES ACATLAN UNAM / PUMAS ACATLAN UNAM / PUMAS
SABADO 25-abr 12:00 WILFRIDO MASSIEU IPN / BURROS BLANCOS IPN / CHEYENNES
BYE IPN / AGUILAS BLANCAS
CONFERENCIA Uriel F. González Moreno
1ª JORNADA
DIA FECHA HORA LUGAR LOCAL VISITANTE
VIERNES 06-mar 17:00 PALOMO RUIZ TAPIA UACH / TOROS SALVAJES UdeG / LEONES NEGROS
SABADO 07-mar 13:00 BUAP CU BUAP / LOBOS UAG / TECOS
SABADO 07-mar 15 o 16 REYNOSA UAT / CORRECAMINOS IPN / BUHOS
SABADO 07-mar 16:00 FORTALEZA S21 / PANTERAS UV / HALCONES
BYE UT / FRAILES
2ª JORNADA
DIA FECHA HORA LUGAR LOCAL VISITANTE
VIERNES 13-mar 15:00 CARILLON IPN / BUHOS BUAP / LOBOS
VIERNES 13-mar 16:00 PALOMO RUIZ TAPIA UACH / TOROS SALVAJES UAG / TECOS
SABADO 14-mar 12 o 13 V. CARRANZA UT / FRAILES S21 / PANTERAS
SABADO 14-mar 15 o 16 Cd. Victoria UAT / CORRECAMINOS UdeG / LEONES NEGROS
BYE UV / HALCONES
3ª JORNADA
DIA FECHA HORA LUGAR LOCAL VISITANTE
VIERNES 21-mar 15:00 CARILLON IPN / BUHOS S21 / PANTERAS
SABADO 21-mar 11:00 BUAP CU BUAP / LOBOS UAT / CORRECAMINOS
SABADO 21-mar 13:00 23 DE OCTUBRE UAG / TECOS UT / FRAILES
SABADO 21-mar 15:00 USBI XALAPA UV / HALCONES UACH / TOROS SALVAJES
BYE UdeG / LEONES NEGROS
4ª JORNADA
DIA FECHA HORA LUGAR LOCAL VISITANTE
VIERNES 27-mar 16:00 PALOMO RUIZ TAPIA UACH / TOROS SALVAJES BUAP / LOBOS
SABADO 28-mar 12:00 CUCBA UdeG / LEONES NEGROS UV / HALCONES
SABADO 28-mar 12 o 13 V. CARRANZA UT / FRAILES UAT / CORRECAMINOS
SABADO 28-mar 14:00 23 DE OCTUBRE UAG / TECOS IPN / BUHOS
BYE S21 / PANTERAS
5ª JORNADA
DIA FECHA HORA LUGAR LOCAL VISITANTE
VIERNES 03-abr 19:00 FORTALEZA S21 / PANTERAS BUAP / LOBOS
SABADO 04-abr 12 o 13 CUCBA UdeG / LEONES NEGROS UT / FRAILES
SABADO 04-abr 13:00 USBI XALAPA UV / HALCONES IPN / BUHOS
BYE UACH / TOROS SALVAJES, UAT / CORRECAMINOS Y UAG / TECOS
6ª JORNADA
DIA FECHA HORA LUGAR LOCAL VISITANTE SABADO 18-abr 10:00 CARILLON IPN / BUHOS UdeG / LEONES NEGROS
SABADO 18-abr 13:00 23 DE OCTUBRE UAG / TECOS S21 / PANTERAS
SABADO 18-abr 15:00 USBI XALAPA UV / HALCONES UT / FRAILES
SABADO 18-abr 15 o 16 Cd.Victoria UAT / CORRECAMINOS UACH / TOROS SALVAJES
BYE BUAP / LOBOS
7ª JORNADA
DIA FECHA HORA LUGAR LOCAL VISITANTE
SABADO 25-abr 12:00 CUCBA UdeG / LEONES NEGROS UAG / TECOS
SABADO 25-abr 12 o 13 V. CARRANZA UT / FRAILES UACH / TOROS SALVAJES
SABADO 25-abr 13:00 FORTALEZ S21 / PANTERAS UAT / CORRECAMINOS
DOMINGO 26-abr 13:00 BUAP CU BUAP / LOBOS UV / HALCONES
BYE IPN / BUHOS