ONEFA da a conocer Calendario de la Intermedia 2020

Por
Manuel Luna
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La Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano dió a conocer el calendario que regirá la próxima temporada de Categoría Intermedia 2020.

Foto: ONEFA

Destaca la permanencia de Potros Salvajes UAEM en Conferencia Jacinto Licea Mendoza, quienes enfrentarán a Pumas CU, Linces UVM, Burros Blancos IPN, Leones UAMN, Cheyenes IPN, Pumas Acatlán, y Águilas Blancas. Para los equinos el inicio de temporada será el 7 de marzo cuando visiten a Burros Blancos IP.

Esta temporada hará su debut el equipo de Panteras Siglo XXI en la Conferencia Uriel F. González Moreno.

Aquí te presentamos el calendario completo:


CONFERENCIA                            Jacinto Licea Mendoza  

1ª JORNADA                            
DIA              FECHA    HORA    LUGAR                     LOCAL                                       VISITANTE    
VIERNES    06-mar    19:00   J. O. M.                       UVM / LINCES                       UNAM / PUMAS    
SABADO     07-mar    11:00   WILFRIDO MASSIEU   IPN / BURROS BLANCOS         UAEM / POTROS SALVAJES    
SABADO     07-mar    12:00   CUEVA DE LEON         UAMN / LEONES                  UNAM / PUMAS ACATLAN    
SABADO     07-mar    15:00   WILFRIDO MASSIEU   IPN / CHEYENNES                   IPN / AGUILAS BLANCAS    
            BYE    UANL / A. TIGRES            
2ª JORNADA                            
DIA              FECHA    HORA    LUGAR                  LOCAL                                      VISITANTE    
VIERNES   13-mar    19:00    GASPAR MASS        UANL / A. TIGRES                    UVM / LINCES    
SABADO    14-mar    11:00    SANTO TOMAS        IPN / AGUILAS BLANCAS         UNAM / PUMAS    
SABADO    14-mar    12:00    CUEVA DE LEON     UAMN / LEONES                      IPN / BURROS BLANCOS    
            BYE    UNAM / PUMAS ACATLAN, IPN / CHEYENNES Y UAEM / POTROS SALVAJES            
3ª JORNADA                            
DIA             FECHA    HORA    LUGAR                    LOCAL                                      VISITANTE    
VIERNES   20-mar    17:00    R. T. M.                   UNAM / PUMAS                       UAEM / POTROS SALVAJES    
SABADO    21-mar    11:00    SANTO TOMAS         IPN / AGUILAS BLANCAS        UANL / A. TIGRES    
SABADO    21-mar    12:00    CUEVA DEL LEON     UAMN / LEONES                      IPN / CHEYENNES    
SABADO    21-mar    12:00    FES ACATLAN          UNAM / PUMAS ACATLAN       IPN / BURROS BLANCOS    
           BYE    UVM / LINCES            
4ª JORNADA                            
DIA              FECHA    HORA    LUGAR                    LOCAL                                      VISITANTE    
VIERNES    27-mar    19:00    GASPAR MASS         UANL / A. TIGRES                     IPN / CHEYENNES    
VIERNES    27-mar    19:00    J. J. PICHARDO        UAEM / POTROS SALVAJES    UAMN / LEONES    
VIERNES    27-mar    19:00    J. O. M.                     UVM / LINCES                         IPN / BURROS BLANCOS    
SABADO     28-mar    12:00    FES ACATLAN          UNAM / PUMAS ACATLAN        IPN / AGUILAS BLANCAS    
            BYE    UNAM / PUMAS            
5ª JORNADA                            
DIA             FECHA    HORA    LUGAR                      LOCAL                                      VISITANTE    
VIERNES    03-abr    17:00    R. T. M.                       UNAM / PUMAS                         UAMN / LEONES    
VIERNES    03-abr    19:00    J. J. PICHARDO          UAEM / POTROS SALVAJES    UANL / A. TIGRES    
SABADO     04-abr    11:00    SANTO TOMAS           IPN / AGUILAS BLANCAS         UVM / LINCES    
SABADO     04-abr    12:00    WILFRIDO MASSIEU  IPN / CHEYENNES                    UNAM / PUMAS ACATLAN    
            BYE    IPN / BURROS BLANCOS            
6ª JORNADA                            
DIA              FECHA    HORA    LUGAR                      LOCAL                                    VISITANTE    
VIERNES    17-abr     17:00    R. T. M.                         UNAM / PUMAS                      UANL / A. TIGRES    
VIERNES    17-abr     19:00    J. J. PICHARDO           UAEM / POTROS SALVAJES UNAM / PUMAS ACATLAN    
SABADO    18-abr      11:00    WILFRIDO MASSIEU    IPN / CHEYENNES                 UVM / LINCES    
SABADO    18-abr      15:00    WILFRIDO MASSIEU   IPN / BURROS BLANCOS     IPN / AGUILAS BLANCAS    
            BYE    UAMN / LEONES            
7ª JORNADA                            
DIA              FECHA    HORA    LUGAR                        LOCAL                                   VISITANTE    
VIERNES    24-abr     19:00      J. O. M.                        UVM / LINCES                         UAEM / POTROS SALVAJES    
VIERNES    24-abr     19:00     GASPAR MASS            UANL / A. TIGRES                  UAMN / LEONES    
SABADO     25-abr     12:00     FES ACATLAN              UNAM / PUMAS ACATLAN     UNAM / PUMAS    
SABADO     25-abr     12:00     WILFRIDO MASSIEU    IPN / BURROS BLANCOS      IPN / CHEYENNES    
            BYE    IPN / AGUILAS BLANCAS        

 CONFERENCIA                        Uriel F. González Moreno   

1ª JORNADA                            
DIA             FECHA    HORA    LUGAR                           LOCAL                           VISITANTE    
VIERNES   06-mar    17:00      PALOMO RUIZ TAPIA    UACH / TOROS SALVAJES         UdeG / LEONES NEGROS    
SABADO    07-mar    13:00      BUAP CU                       BUAP / LOBOS                            UAG / TECOS    
SABADO    07-mar    15 o 16   REYNOSA                      UAT / CORRECAMINOS              IPN / BUHOS    
SABADO    07-mar    16:00      FORTALEZA                   S21 / PANTERAS                        UV / HALCONES    
BYE         UT / FRAILES    
2ª JORNADA                      
DIA             FECHA    HORA    LUGAR                          LOCAL                                  VISITANTE    
VIERNES   13-mar    15:00      CARILLON                      IPN / BUHOS                                BUAP / LOBOS    
VIERNES   13-mar    16:00      PALOMO RUIZ TAPIA     UACH / TOROS SALVAJES          UAG / TECOS    
SABADO    14-mar    12 o 13   V. CARRANZA                UT / FRAILES                               S21 / PANTERAS    
SABADO    14-mar    15 o 16   Cd. Victoria                    UAT / CORRECAMINOS              UdeG / LEONES NEGROS    
BYE         UV / HALCONES    
3ª JORNADA                            
DIA             FECHA    HORA    LUGAR                           LOCAL                                 VISITANTE    
VIERNES    21-mar   15:00     CARILLON                       IPN / BUHOS                                S21 / PANTERAS    
SABADO    21-mar    11:00      BUAP CU                        BUAP / LOBOS                             UAT / CORRECAMINOS    
SABADO    21-mar    13:00      23 DE OCTUBRE           UAG / TECOS                               UT / FRAILES     
SABADO    21-mar    15:00      USBI XALAPA                 UV / HALCONES                          UACH / TOROS SALVAJES   
BYE         UdeG / LEONES NEGROS    
4ª JORNADA                            
DIA             FECHA    HORA    LUGAR                           LOCAL                                VISITANTE    
VIERNES    27-mar    16:00    PALOMO RUIZ TAPIA     UACH / TOROS SALVAJES         BUAP / LOBOS    
SABADO    28-mar     12:00     CUCBA                           UdeG / LEONES NEGROS         UV / HALCONES    
SABADO    28-mar     12 o 13  V. CARRANZA                UT / FRAILES                              UAT / CORRECAMINOS    
SABADO    28-mar    14:00    23 DE OCTUBRE             UAG / TECOS                              IPN / BUHOS    
                BYE         S21 / PANTERAS    
5ª JORNADA                            
DIA             FECHA    HORA    LUGAR                            LOCAL                                VISITANTE    
VIERNES    03-abr    19:00       FORTALEZA                   S21 / PANTERAS                        BUAP / LOBOS    
SABADO     04-abr    12 o 13    CUCBA                         UdeG / LEONES NEGROS         UT / FRAILES     
SABADO     04-abr    13:00       USBI XALAPA                UV / HALCONES                         IPN / BUHOS    
                BYE UACH / TOROS SALVAJES, UAT / CORRECAMINOS Y UAG / TECOS            
6ª JORNADA                            
DIA            FECHA    HORA     LUGAR                           LOCAL                                       VISITANTE    SABADO    18-abr    10:00       CARILLON                      IPN / BUHOS                             UdeG / LEONES NEGROS 
SABADO    18-abr    13:00       23 DE OCTUBRE           UAG / TECOS                           S21 / PANTERAS    
SABADO    18-abr    15:00       USBI XALAPA                 UV / HALCONES                        UT / FRAILES     
SABADO    18-abr    15 o 16    Cd.Victoria                    UAT / CORRECAMINOS             UACH / TOROS SALVAJES    
                BYE         BUAP / LOBOS    
7ª JORNADA                            
DIA            FECHA    HORA      LUGAR                LOCAL                                        VISITANTE    
SABADO    25-abr    12:00        CUCBA                      UdeG / LEONES NEGROS         UAG / TECOS    
SABADO    25-abr    12 o 13     V. CARRANZA             UT / FRAILES                              UACH / TOROS SALVAJES
SABADO    25-abr    13:00        FORTALEZ                  S21 / PANTERAS                        UAT / CORRECAMINOS    
DOMINGO  26-abr    13:00       BUAP CU                     BUAP / LOBOS                           UV / HALCONES    
                BYE         IPN / BUHOS    

    

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