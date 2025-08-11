Operación “Restitución”: aseguramiento de 32 inmuebles en 12 municipios

En la semana del 4 al 10 de agosto, en el marco de la Operación “Restitución”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales, aseguraron 32 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad, resultado de acciones operativas llevadas a cabo en 12 municipios mexiquenses.

Las acciones fueron realizadas en Almoloya de Juárez, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Metepec, Tecámac, Texcoco, Toluca y Tultitlán (Foto: Especial).

Las acciones operativas consistentes en cateos e inspecciones fueron llevadas a cabo en los municipios de Almoloya de Juárez, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Metepec, Tecámac, Texcoco, Toluca y Tultitlán. Del total de estos inmuebles asegurados 27 corresponden a casas habitación y cinco predios.

Los 32 inmuebles asegurados se suman a las propiedades aseguradas desde que fue puesta en marcha la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, el pasado mes de abril, con lo que se contabilizan 655. De estos inmuebles, 285 ya fueron restituidos, a quién, con base en determinación del Ministerio Público, acreditó la legítima propiedad de los mismos.

Cabe mencionar que Operación “Restitución” forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que en la entidad encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que participan la DEFENSA, MARINA, GN, así como del gobierno del estado de México a través de la SSEM.

