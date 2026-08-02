Operación Restitución suma 1,452 inmuebles restituidos en 83 municipios

A poco más de un año de su creación, la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha recibido 7,018 denuncias relacionadas con este ilícito, lo que se ha traducido en el aseguramiento de 2,307 inmuebles, de los cuales 1,452 han sido restituidos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

La Operación Restitución suma más de 7 mil denuncias por delitos de despojo y contra la propiedad, con 1,452 inmuebles restituidos. (Foto: SSEM)

Desde que arrancó esta Operación, a la fecha, cada ocho horas, en promedio, una familia mexiquense recupera la certeza jurídica de su propiedad.

Como parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México, la Operación Restitución se ha convertido en un referente nacional para el combate a los delitos de despojo. A través de acciones operativas realizadas en 83 municipios, elementos de la FGJEM, SEDENA, MARINA y policías municipales han asegurado 2,307 inmuebles, de los cuales 1,852 corresponden a casa habitación, 422 son predios y 33 tienen uso comercial. Del total de denuncias, el 50.54% han derivado en aseguramiento de inmuebles o son susceptibles de aseguramiento.

De los inmuebles asegurados, 1,452 han sido devueltos a sus legítimos propietarios: 1,192 casas habitación, 257 predios y 3 de uso comercial. Hasta el 29 de julio de 2026, se habían iniciado 7,018 carpetas de investigación, de las cuales el 50.54% ha derivado en aseguramiento o es susceptible de ello. La operación ha permitido la detención de 478 personas, 404 en flagrancia y 74 por órdenes de aprehensión.

A través de la Operación Restitución, autoridades de los tres órdenes de gobierno han logrado la detención de 478 personas relacionadas con delitos de despojo y contra la propiedad, de las cuales 404 han sido en flagrancia y 74 por órdenes de aprehensión. Entre los detenidos destacan 53 objetivos prioritarios, incluidos líderes de organizaciones sociales y grupos delictivos como Hugo Francisco «N» (GOPEZ), Brandon Salvador «N» («Los Gastones»), Luis Alberto «N» («Los 300»), José Luis «N» (AMOS), Sergio «N» («Los Souverbille») y Gulliver Cándido «N» («Los Gulliver»), quienes se encuentran vinculados a proceso por extorsión.

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